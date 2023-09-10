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РФ стягнула кращі резерви та націлилася на велике місто України — Маломуж

Олексій Тесля
10 вересня 2023, 16:33 оновлено 10 вересня, 16:39
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Окупанти просунулися на кілька кілометрів, але ЗСУ відкинули їх назад, розповів Микола Маломуж.
Маломуж, окупанти
Микола Маломуж розкрив плани окупантів РФ / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com/

На Куп'янському напрямку російські окупанти планують здійснити новий удар, заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

"Противник намагався вчинити там новий контрудар, дуже потужний - 110 тис. осіб. Задіяли кращі війська: ВДВ, першу танкову армію, Кантемирівську дивізію і ряд нових спецпідрозділів. Вони просувалися від декількох сотень метрів до кілометрів, але ми відкинули їх назад", - підкреслив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Колишній глава СЗР не виключає, що росіяни концентрують свої найкращі сили, якими планують захоплювати Куп'янськ і наступати на Харків.

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Разом з тим він зазначив, що ЗСУ завдають по цих російських частинах найпотужніші удари новітнім озброєнням і технікою.

"З одного боку, така концентрація противника — це велика небезпека, а з іншого боку, це вогневі рубежі, які знаходяться під нашим контролем, які можна вражати у великих кількостях. Завдання - утримувати кордон і завдавати ударів по резервах. 400 тисяч приблизно зараз ворога знаходиться на полі бою по всьому фронту, чверть — на Куп'янському напрямку", — додав Маломуж.

Раніше повідомлялося, що Росія готує штурм на Куп'янському напрямку. ЗСУ відстежують, що у росіян не вистачає кадрів, оскільки "ці штурмові загони формуються навіть з представників тилових підрозділів".

Нагадаємо, Олег Жданов раніше прокоментував ймовірний сценарій удару РФ на сході України. "Якщо гіпотетично допустити, що Росія відріже нас по Оскольському водосховищу, то, глянувши на карту, можна побачити, що російські війська таким чином виходять на Святогірськ, а це околиця Слов'янська. Росіяни про це мріяли – Слов'янськ і Краматорськ. Далі від Святогірська можна рухатися, припустимо, на Барвінкове вздовж кордону або на Олександрівку – принципової різниці немає", - підкреслив він.

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новини Харкова Купянск Микола Маломуж війна Росії та України
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