УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ зібрала 140-тисячний "кулак" і вибрала нові цілі: названо напрямки

Олексій Тесля
25 травня 2024, 04:30
151
На деяких позиціях російські окупанти зуміли просунутися, підкреслив Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, ЗСУ
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Армія РФ має певний успіх на Покровському та Курахівському напрямках, заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Там є позиції, на які росіяни просунулися. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Експерт каже, що на сьогодні Покровський і Курахівський напрямки є основними за кількістю атак, наступальних дій російських військ, і за концентрацією сил і засобів.

відео дня

"Орієнтовно, до 140 тисяч російських військових перебувають за цими двома напрямками, ведуть наступальні дії", - додав Мусієнко.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ відкинули росіян. На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог отримав по зубах на Харківщині, ЗСУ перейшли в контрнаступ. Сили оборони зупинили російські війська та перейшли до відновлення втрачених позицій.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Курахове Покровськ Олександр Мусієнко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

04:00 Синоптик
Ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США - WSJ

Ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США - WSJ

00:06 Україна
Наступ РФ на Харківщині згас: Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті

Наступ РФ на Харківщині згас: Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті

00:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці 19863

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата 14093

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою 9386

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

Путін вибухнув умовою завершення війни 6859

Путін вибухнув "умовою" завершення війни

Останні новини

05:15

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд

04:30

РФ зібрала 140-тисячний "кулак" і вибрала нові цілі: названо напрямки

04:00

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

03:30

"Це буде початок кінця Путіна": Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФВідео

02:44

Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчала найпопулярніша ягода

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
02:00

Вилита Аліна Гросу: Ірина Білик показала, який вигляд вона має без макіяжу

01:30

"У Путіна залишилися дві карти в руках": Сотник оцінив ризики ядерних навчань РФВідео

00:37

Приховували: батько Агутіна видав правду про розлучення співака з Варум

00:06

Ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США - WSJ

Реклама
00:06

Наступ РФ на Харківщині згас: Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті

24 травня, п'ятниця
23:54

Віддаю перевагу тримати під замком: Лорак розповіла, як будує нові стосунки з бойфрендом

23:26

РФ випробовує НАТО: у Фінляндії заявили про "найзначнішу загрозу" на фоні провокацій

22:11

Україна отримає озброєння на $275 млн: США оголосили про новий пакет допомоги

22:09

"Він – ніхто": Зеленський жорстко відповів Путіну і розкрив брехню диктатора РФ

21:37

ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини

20:58

"Їх змусять відкрити другий фронт": майор ЗСУ сказав, чи є загроза наступу з Білорусі

20:45

Тільки одиниці впораються за 8 секунд: треба знайти ножиці на картинці

20:40

"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

20:08

"У розшуку", "знято" і "виключено": що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+

19:53

Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

Реклама
19:32

"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

19:28

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

19:10

Два роки безупинного російського "ядерного карнавалу", що далі?Погляд

19:01

РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

18:59

"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

18:34

Врожайність збільшиться на 30%: коли підгортати картоплю - важливі порадиВідео

18:30

Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

18:04

"Трамп прикидається, він не любить Путіна": експосол США здивував заявою

18:00

alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

18:00

Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

18:00

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

17:33

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:25

Модернізувавши морські дрони, СБУ знову на крок випередила росіян - експерт

17:10

Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

16:59

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

16:48

Що потрібно зробити 25 травня, щоб уберегти себе від біди: важливі прикмети дня

16:40

"Велике розчарування": спливла важка правда про Олега Винника

16:40

"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

16:26

Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

16:25

РФ кинула у наступ безліч військових: в Генштабі розповіли про бої на гарячих напрямках

Реклама
15:53

Крістіна Орбакайте вирішила конкурувати зі своєю матір'ю

15:42

Головна точка удару та новий дедлайн: експерт розповів про плани РФ на фронті

15:41

"Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні

15:16

Як сказати українською "будь он неладен": яку помилку ми часто робимоВідео

15:14

Ворог отримав по зубах на Харківщині: ЗСУ перейшли в контрнаступ

14:58

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

14:57

"Є дві важливі новини для України": після чого ЗСУ зможуть виграти війну - сильний прогноз

14:48

Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови

14:46

На Україну чекає подорожчання світла: у Кабміні анонсували зростання тарифів

14:36

"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкоюВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти