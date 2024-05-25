РФ зібрала 140-тисячний "кулак" і вибрала нові цілі: названо напрямки

На деяких позиціях російські окупанти зуміли просунутися, підкреслив Олександр Мусієнко.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Армія РФ має певний успіх на Покровському та Курахівському напрямках, заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Там є позиції, на які росіяни просунулися. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

Експерт каже, що на сьогодні Покровський і Курахівський напрямки є основними за кількістю атак, наступальних дій російських військ, і за концентрацією сил і засобів.

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"Орієнтовно, до 140 тисяч російських військових перебувають за цими двома напрямками, ведуть наступальні дії", - додав Мусієнко.

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Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ відкинули росіян. На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог отримав по зубах на Харківщині, ЗСУ перейшли в контрнаступ. Сили оборони зупинили російські війська та перейшли до відновлення втрачених позицій.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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