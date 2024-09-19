РФ просунулася біля п'яти населених пунктів: у DeepState назвали напрямки

Армія країни-агресора домоглася успіху в районах кількох населених пунктів.

https://glavred.net/ukraine/rf-prodvinulas-u-pyati-naselennyh-punktov-v-deepstate-nazvali-napravleniya-10598306.html Посилання скопійоване

ЗСУ дають відсіч ворогу на фронті / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 4 окрема танкова бригада

Російські окупаційні війська просунулися в районі п'яти населених пунктах на сході України, а також у Курській області.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState. При цьому також публікуються оновлені карти районів бойових дій.

Уточнюється, що армія країни-агресора досягла успіху біля населеного пункту Обухівка в Курській області Росії.

відео дня

Крім того, також відзначається просування ворожих сил біля Піщаного, Марфополя, Українського та Залізного на сході України, додали в DeepState.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що на одній із ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Однак станом на зараз робити будь-які висновки з цього приводу ще зарано. Наразі Збройні Сили України продовжують активно працювати в Курській області, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зона присутності Сил оборони розширюється в Курській області. Дмитро Снєгирьов розповів, що українська армія подолала інженерно-фортифікаційні споруди противника, воїни розмінували місцевість і увійшли на територію Курської області ще на одній ділянці.

Як повідомлялося раніше, жителі Курської області здають кадировців, техніку і склади силам ЗСУ. У Центрі національного опору повідомили, що до знищення "Оріона" доклали руку самі росіяни. Інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням і пілотуванням цих дронів і пов'язаний з "Кронштадтом".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред