РФ просунулася біля п'яти населених пунктів: у DeepState назвали напрямки

Російські окупаційні війська просунулися в районі п'яти населених пунктах на сході України, а також у Курській області.
Про це йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState. При цьому також публікуються оновлені карти районів бойових дій.
Уточнюється, що армія країни-агресора досягла успіху біля населеного пункту Обухівка в Курській області Росії.
Крім того, також відзначається просування ворожих сил біля Піщаного, Марфополя, Українського та Залізного на сході України, додали в DeepState.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Ситуація в Курській області - останні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що на одній із ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Однак станом на зараз робити будь-які висновки з цього приводу ще зарано. Наразі Збройні Сили України продовжують активно працювати в Курській області, де тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зона присутності Сил оборони розширюється в Курській області. Дмитро Снєгирьов розповів, що українська армія подолала інженерно-фортифікаційні споруди противника, воїни розмінували місцевість і увійшли на територію Курської області ще на одній ділянці.
Як повідомлялося раніше, жителі Курської області здають кадировців, техніку і склади силам ЗСУ. У Центрі національного опору повідомили, що до знищення "Оріона" доклали руку самі росіяни. Інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням і пілотуванням цих дронів і пов'язаний з "Кронштадтом".
Більше новин:
- ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі
- Повітряна розвідка Росії посилилася вдвічі: у ЗСУ розкрили нову ціль ворога
- Ступак заявив про відхід ЗСУ з Курської області та назвав важливі причини
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред