Скільки років росіяни зможуть вести бойові дії: Згурець приголомшив прогнозом

Потрібно налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження ворога. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає "Еспресо".
"РФ має живу силу і боєприпаси, аби проводити інтенсивні бойові дії, як зараз, ще впродовж 2-3 років. Тобто особового складу, мотивованого за гроші та боєприпасів у ворога вистачить. Мова йде про проведення інтенсивних дій, які є сьогодні. Наразі лінія фронту 940 кілометрів, 10 ділянок, 3 найбільш активні. Думаю, що Росія матиме можливість 2 роки тиснути в такому форматі", - зазначив він.
За словами військового експерта, Україні потрібно знайти ефективну протидію ворогу, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем.
"Питання в тому, щоб ми знайшли ефективну протидію, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем, збільшенні використання артилерії й зміни тактичних підходів, які ми зараз використовуємо для контрнаступальних дій, які часом є вразливими для нашої піхоти. Тобто налаштовуємося на довготривалу війну на виснаження. Рішення, які зараз ухвалюються на саміті НАТО, частково, нам в цьому допоможуть", - підкреслює Згурець.
Хто такий Сергій Згурець
Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Нагадаємо, Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів. Ця цифра окреслює втрати російських військ (загиблими та пораненими) в межах Донецької та Луганської областей за період боїв з квітня по червень 2024 року.
Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.
Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках.
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