Провели нахабну атаку: в ЗСУ відповіли, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня

Офіцер ЗСУ вказує на те, що в ході російського наступу на позиції українських оборонців, ворог здійснив зухвалу атаку із застосуванням бронетехніки.

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В ЗСУ відповіли, чи зможе РФ захопити Часів Яр до 9 травня / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська продовжують масовані спроби наступу в районі міста Часів Яр на Донеччині. Однак, за останні 3 дні окупанти не мали успіхів на цьому напрямку фронту. Про це в ефірі телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Він наголосив на тому, що головне завдання ворога полягає в тому, щоб отримати чіткі тактичні успіхи на полі бою до 9 травня.

"Як результат – ворог не шкодує особового складу, сил та засобів для того, щоб постійно штурмувати. Але противник протягом останніх трьох днів жодних тактичних успіхів не мав, не зважаючи на те, що давить достатньо активно", – сказав Федоренко. відео дня

Він наголосив, що тактика противника полягає в тому, щоб проводити атаки з флангів: з Богданівки та Іванівського. Крім того, росіяни проводять активні штурмові дії під Кліщіївкою та Андріївкою.

Військовий зауважив, що незважаючи на дефіцит боєприпасів та засобів оборони, українські військові продовжують відбивати атаки ворога й завдавати йому максимально можливі втрати.

"Сьогодні вранці ворог задіяв три одиниці броньованої техніки. Хотів швидко завести свою штурмову групу до передньої лінії, діяв доволі нахабно. Але в підсумку втратив дві одиниці техніки – третя поїхала з поля бою з однією метою – вижити. Я маю стриманий оптимізм про те, що ворогу не вдасться до визначеного терміну отримати той результат, який перед ними ставить керівництво", – заявив Федоренко.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що російські війська в рамках своєї літньої наступальної кампанії будуть вести бойові дії на 2 основних напрямках фронту: в напрямку Часового Яру та Покровська на Донеччині.

Водночас, наразі російські окупанти намагаються за допомогою авіації знищити місто Часів Яр, атакуючи його керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Російські війська продовжують активно атакувати на Сході України, намагаючись просунутися у напрямку міста Часів Яр. На околицях цього міста тривають важкі бої, заявив аналітик і співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

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