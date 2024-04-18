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Війська РФ влітку атакуватимуть у напрямку двох міст - полковник ЗСУ

Андрій Ганчук
18 квітня 2024, 13:55
Російські окупанти атакуватимуть на декількох напрямках, проте основного удару, імовірно, завдадуть у Донецькій області, вважає Владислав Селезньов.
ЗСУ, війна, Часів Яр
Окупанти атакуватимуть у напрямку Часового Яру та Покровська - Селезньов / Колаж: Главред, фото: DeepState, 71-а ОЄБр

У рамках можливого літнього наступу окупанти агресора Росії, найімовірніше, зосередять свої зусилля в напрямку Часового Яру та Покровська Донецької області. Куп'янсько-Лиманський і район Старомихайлівки та Роботиного на півдні вони спробують використати як допоміжні напрямки, щоб спробувати відтягнути частину сил і засобів української армії. Про це заявив колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що РФ може застосувати тактику, в рамках якої вона атакуватиме на двох основних і двох допоміжних напрямках.

"Якщо розглядати літню наступальну кампанію ворожої армії, то, найімовірніше, ми зіштовхнемося з такою стратегією дій російської армії: буде два допоміжні напрямки, на які ворог намагатиметься відтягнути частину наших сил і засобів. Перший - це Куп'янсько-Лиманський. Відповідно, динаміка простежуватиметься на півдні Запорізької області. Це другий напрямок, зокрема, в районі Старомихайлівки та Роботиного", - пояснив військовий.

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При цьому він додав, що чітко прогнозувати ситуацію можна буде лише після того, як Штати ухвалять закон про фінансування військової допомоги Україні.

"Два основні напрямки, де ворог буде зосереджувати свої головні зусилля, - це напрямок на Часів Яр і Покровськ. Але треба розуміти, що робити більш-менш чіткий прогноз слід після того, як буде ухвалено пакет допомоги від США", - наголосив Владислав Селезньов.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - головні новини:

Війська Путіна намагаються прорвати оборону біля Часового Яру, розповів представник Національної гвардії України Руслан Музичук. Окупанти користуються своєю перевагою в повітрі та активно задіюють авіацію.

Окупанти отримають можливість для захоплення всієї Донецької області, якщо візьмуть Часів Яр, написали в американському виданні Politico. У ЗСУ уточнили, що місто і його околиці перебувають під контролем української армії.

Якщо війська РФ захоплять Часів Яр, підрозділи армії України змушені будуть перейти на другу лінію оборони вздовж Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки, вважає полковник запасу Роман Світан. За такого сценарію містам загрожують серйозні обстріли з боку ворожих сил.

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Часів Яр Покровськ Владислав Селезньов війна Росії та України
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