'У Києві до обіду': опубліковано детальний план початку вторгнення РФ в Україну

Солдати РФ дізнавалися про початок вторгнення за кілька годин до того, як вони були відправлені в Україну.

З'явилися детальні графіки просування військ РФ / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти планували дійти до Києва за 18 годин.

Про це свідчать детальні графіки просування військ РФ, які публікує The New York Times.

Зазначається, що солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як вони були відправлені в Україну.

При цьому один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.

Згідно з опублікованими службовими документами окупантів, перші машини в колоні повинні були виїхати з Білорусі і прибути на околицю Києва до 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.

За словами окупанта, графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона відразу загрузла. І тільки на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.

/ nytimes.com

Уточнюється, що накази для частини 26 танкового полку передбачали майже безперешкодний 24-годинний ривок від кордону України з Росією до точки біля річки Дніпро – приблизно на 402 кілометри.

Крім того, окупанти планували окопатися приблизно за 2 години їзди до Києва та блокувати українські війська, які просуватимуться з півдня та Сходу. Підрозділ повинен був виконати завдання самостійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США намагалися перешкодити українським військовим ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Спецоперацію хотіли провернути в той момент, коли він приїжджав в зону бойових дій.

Американські чиновники навмисно вирішили не передавати Україні інформацію про приїзд Герасимова на фронт. Вони боялися, що Путін розлютиться в разі ліквідації начальника Генштабу РФ і розв'яже війну проти США.

Україна сама дізналася про приїзд Герасимова і тоді Америка просила не проводити спецоперацію по його знищенню.

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