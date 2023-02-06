На Москву замість Києва: в РФ група окупантів втекла прямо з потяга, яких віз їх на війну в Україну

Загарбники після того, як покинули потяг, попрямували у бік Москви. Тепер їх шукають правоохоронці.

У РФ група окупантів втекла прямо з потяга, яких віз їх на війну в Україну/ facebook.com/Mikokuk

У Воронезькій області Росії група окупантів, яких везли на війну в Україну, втекла з потяга. Після цього чоловіки попрямували на Москву.

Загарбники не хотіли йти воювати, і тому вирішили усі разом накивати п’ятами. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

На втечу наважилися окупанти, яких відправляли на фронт після мобілізації. Вони зійшли з потяга без дозволу командування і залишили регіон.

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що втекло 15 російських військових, проте 11 з них потім повернулися на потяг. Інші четверо загарбників все-таки змогли втекти від командування і вирушити і бік Москви.

У мобілізованих не було з собою зброї, тому російські правоохоронці не запроваджували "особливі заходи", щоб їх впіймати. Проте в Московській області та самій Москві посилили наряди ДПС, а поліції передали орієнтування.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося у ніч на понеділок, 6 лютого. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь уже "став союзником спротиву".

Нагадаємо, російський дезертир ПВК Вагнера Павло Ніколін, який втік із зони бойових дій в Україні, розповів про те, навіщо відкрив вогонь по поліцейським в Новошахтинську Ростовської області. За його словами, він нібито не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

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