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"Наймасштабніша атака на місто": росіяни бʼють "Шахедами" по Сумах

Маріна Фурман
27 лютого 2025, 23:54
396
Наразі відомо про кількох постраждалих, є пошкодження вікон у низці будинків.
'Наймасштабніша атака на місто': росіяни бʼють 'Шахедами' по Сумах
Російські окупанти атакували Суми ударними БпЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Основне:

  • Росіяни атакували Суми безпілотниками
  • Відомо про кількох постраждалих

Пізно ввечері, 27 лютого, російські загарбники атакувала Суми ударними дронами. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, пошкоджень зазнали чотири будинки. Відомо про п'ять влучань в один район Сум.

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У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

"Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ Барса. 28 лютого з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла", — зазначили у міській раді.

Крім того, за словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, було три влучання в районі Сумського заводу. Він підкреслив, що це наймасштабніша атака на місто.

'Наймасштабніша атака на місто': росіяни бʼють 'Шахедами' по Сумах
Shahed / Інфографіка: Главред

Атака дронів по Україні - останні новини

Як писав Главред, у четвер, 27 лютого, російські окупанти вчергове атакували ударними дронами Україну. Зокрема, у Запоріжжі дрон влучив по цивільній забудові. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки. Є потерпіла.

Крім того, російські війська запустили безпілотники по Харківській області. Відомо, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. За словами голови ОВА, внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до медичної установи.

У ніч на 27 лютого, у Київській області працювали сили ППО. Внаслідок російської атаки дронів в регіоні спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними ПС ЗСУ, 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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