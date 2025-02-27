'Наймасштабніша атака на місто': росіяни бʼють 'Шахедами' по Сумах

Наразі відомо про кількох постраждалих, є пошкодження вікон у низці будинків.

https://glavred.net/ukraine/samaya-masshtabnaya-ataka-na-gorod-rossiyane-byut-shahedami-po-sumam-10643363.html Посилання скопійоване

Російські окупанти атакували Суми ударними БпЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Основне:

Росіяни атакували Суми безпілотниками

Відомо про кількох постраждалих

Пізно ввечері, 27 лютого, російські загарбники атакувала Суми ударними дронами. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, пошкоджень зазнали чотири будинки. Відомо про п'ять влучань в один район Сум.

відео дня

У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.

"Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ Барса. 28 лютого з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла", — зазначили у міській раді.

Крім того, за словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, було три влучання в районі Сумського заводу. Він підкреслив, що це наймасштабніша атака на місто.

Shahed / Інфографіка: Главред

Атака дронів по Україні - останні новини

Як писав Главред, у четвер, 27 лютого, російські окупанти вчергове атакували ударними дронами Україну. Зокрема, у Запоріжжі дрон влучив по цивільній забудові. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки. Є потерпіла.

Крім того, російські війська запустили безпілотники по Харківській області. Відомо, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. За словами голови ОВА, внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до медичної установи.

У ніч на 27 лютого, у Київській області працювали сили ППО. Внаслідок російської атаки дронів в регіоні спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними ПС ЗСУ, 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Читайте також:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред