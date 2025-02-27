'Наймасштабніша атака на місто': росіяни бʼють 'Шахедами' по Сумах

Основне:
- Росіяни атакували Суми безпілотниками
- Відомо про кількох постраждалих
Пізно ввечері, 27 лютого, російські загарбники атакувала Суми ударними дронами. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За його словами, пошкоджень зазнали чотири будинки. Відомо про п'ять влучань в один район Сум.
У міськраді написали, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків.
"Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ Барса. 28 лютого з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла", — зазначили у міській раді.
Крім того, за словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, було три влучання в районі Сумського заводу. Він підкреслив, що це наймасштабніша атака на місто.
Атака дронів по Україні - останні новини
Як писав Главред, у четвер, 27 лютого, російські окупанти вчергове атакували ударними дронами Україну. Зокрема, у Запоріжжі дрон влучив по цивільній забудові. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки. Є потерпіла.
Крім того, російські війська запустили безпілотники по Харківській області. Відомо, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. За словами голови ОВА, внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до медичної установи.
У ніч на 27 лютого, у Київській області працювали сили ППО. Внаслідок російської атаки дронів в регіоні спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними ПС ЗСУ, 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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