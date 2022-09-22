РФ потрібно мінімум пів року, щоб поповнити війська для оборони, рік – щоб наступати – Коваленко/ Reuters, скрін

Росія не зможе зібрати обіцяні міністром оборони РФ Шойгу 300 тисяч чоловіків на війну в Україні у межах оголошеної Путіним часткової мобілізації. На сьогодні країна-агресорка уже довела на практиці, що не може зібрати навіть повноцінний армійський корпус, а не те, що таку велику кількість солдатів.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телемарафону. Він нагадав, як у Росії збирали третій армійський корпус – на це довелося витратити чотири місяці з травня по серпень, проте з очікуваних 15 600 чоловік особового складу вдалося зібрати трохи більше 12 тисяч.

"Тобто майже за чотири місяці вони не змогли зібрати 15,5 тисяч особового складу – це фактично антирекорд. А зараз кажуть про якісь 300 тисяч. Тому їм потрібно мінімум пів року для того, щоб якось відновити можливості своїх підрозділів для здійснення хоча б оборонних дій на тих територіях, які вони тимчасово окупували, не кажучи вже про наступальний потенціал", – пояснює експерт.

Для того, щоб російські загарбники відновили свої можливості і могли піти у наступ, їм потрібно навіть більше року.

Тому, на думку експерта, зараз для Путіна дуже потрібна пауза, щоб відновити можливості своєї армії.

"Йому реально потрібна пауза. Він не буде йти на якісь мирні переговори, він не буде про щось домовлятися. Він може лише імітувати якийсь переговорний процес для того, щоб дійсно накопичити сили, зробити резерви, відновити можливості своєї армії для якихось наступальних дій, але не для того, щоб піти з тих територій, які вони захопили", – зазначає Коваленко.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

Українці відреагували на це рішення мемами у соцмережах. Українці жартували, що тепер доведеться збирати на пакети, і що наступного року у нашій державі гарно заколосяться хліби.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

При цьому після оголошення Путіним часткової мобілізації у країні-агресорці Росії масово розкупили квитки в інші держави. Через такий ажіотаж ціни на квитки різко зросли, а в РФ уже почали поширювати "інструкції", як втекти з країни.

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