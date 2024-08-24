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РФ потрібно 50 тисяч військових, щоб відбити Курщину: їх "і близько немає" - NYT

Руслана Заклінська
24 серпня 2024, 20:33
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Попри те, що ЗСУ захопили низку населених пунктів, українська армія поки не досягла головної мети операції в Курській області, зазначили журналісти.
РФ потрібно 50 тисяч військових, щоб відбити Курщину: їх 'і близько немає' - NYT
Росії катастрофічно бракує військових, щоб зупинити наступ у Курській області / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони

Росії потрібно від 15 до 20 бригад або близько 50 тисяч військових, щоб витіснити Збройні сили України з територій, які вони захопили в Курській області під час наступу. Про це пише The New York Times, посилаючись на оцінки анонімних американських чиновників.

Як зазначає видання, наразі РФ "навіть близько не має" достатньої кількості сил у прикордонних районах. Натомість Україна задіяла приблизно 10 тисяч військових в операції на Курщині.

За словами американських чиновників, чим більше російських територій захоплює українська армія, тим важче буде захищати їх від можливого контрнаступу Росії. Водночас вони припускають, що Україна не планує довго утримувати позиції у Курській області, оскільки ЗСУ не риють траншеї, не мінують поля та не зводять загородження для стримання російської бронетехніки.

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Один із чиновників Пентагону зазначив, що затримка в будівництві оборонних ліній не обов’язково свідчить про намір України залишити зайняті позиції. Він наголосив, що українські війська планують просунутися далі перед тим, як перейти в оборону.

"Адміністрація цінує ризик, на який пішли українці, і вражена командуванням, контролем і координацією, яку вони продемонстрували", - сказала Евелін Фаркас, колишня високопосадовиця Пентагону з питань України в адміністрації Обами.

Американські військові стверджують, що наступом на Курську область РФ Україна зуміла показати, що вона вміє проводити "загальнозбройний" маневр — синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії.

У матеріалі зазначили, що хоча українській армії вдалося захопити кілька населених пунктів у Курській області, головної мети наступу - примусити Росію перекинути війська зі сходу України - поки що не досягнуто.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Також 24 серпня Зеленський заявив, що наступ українських військових на Курському напрямку був превентивним ударом, спрямованим на зрив планів РФ щодо окупації Сумської області. Він підтвердив, що операція в Курській області є складною, але вона йде за планом і вже приносить результати, зокрема в поповненні обмінного фонду.

Як повідомляв Главред, операція Сил оборони України в Курській області виявила слабкі місця російських окупантів і продемонструвала, що Київ здатний переломити хід війни. Наступ ЗСУ підкреслив, що західні обмеження на застосування зброї є надуманими і підлягають перегляду, вважає генерал-майор Мік Раян.

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