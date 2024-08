РФ потрібно 50 тисяч військових, щоб відбити Курщину: їх 'і близько немає' - NYT

Росії потрібно від 15 до 20 бригад або близько 50 тисяч військових, щоб витіснити Збройні сили України з територій, які вони захопили в Курській області під час наступу. Про це пише The New York Times, посилаючись на оцінки анонімних американських чиновників.

Як зазначає видання, наразі РФ "навіть близько не має" достатньої кількості сил у прикордонних районах. Натомість Україна задіяла приблизно 10 тисяч військових в операції на Курщині.

За словами американських чиновників, чим більше російських територій захоплює українська армія, тим важче буде захищати їх від можливого контрнаступу Росії. Водночас вони припускають, що Україна не планує довго утримувати позиції у Курській області, оскільки ЗСУ не риють траншеї, не мінують поля та не зводять загородження для стримання російської бронетехніки.

Один із чиновників Пентагону зазначив, що затримка в будівництві оборонних ліній не обов’язково свідчить про намір України залишити зайняті позиції. Він наголосив, що українські війська планують просунутися далі перед тим, як перейти в оборону.

Американські військові стверджують, що наступом на Курську область РФ Україна зуміла показати, що вона вміє проводити "загальнозбройний" маневр — синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії.

У матеріалі зазначили, що хоча українській армії вдалося захопити кілька населених пунктів у Курській області, головної мети наступу - примусити Росію перекинути війська зі сходу України - поки що не досягнуто.

