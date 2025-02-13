РФ вночі запустила по Україні 140 Шахедів: постраждали дві області

Унаслідок атаки постраждали Одеська та Харківська області.

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Сили ППО відбили атаку дронів РФ / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 13 лютого російська окупаційна армія запустила проти України 140 безпілотних літальних апаратів, 85 із них удалося збити. Ще 52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, безпілотники атакували з п'яти напрямків: з міст Орел, Курськ, Брянськ, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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Станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 дронів типу Shahed і безпілотників інших типів у межах Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської та низки інших областей.

Ще 52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок атаки постраждали Одеська та Харківська області.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, під ранок 12 лютого російська армія завдала ракетного удару по Києву. У трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Відомо про одну жертву та постраждалих.

Уранці 11 лютого в низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксували перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 11 лютого окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні з використанням ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Зокрема, армія РФ застосувала до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет та 124 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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