УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ не змінить хід війни навіть у випадку захоплення Бахмута - Ллойд Остін

6 березня 2023, 13:32
Глава Пентагону переконаний, що нині Бахмут відіграє для України в більшій мірі символічне значення.
Ллойд Остин, российские военные
РФ нічого не змінить, навіть якщо захопить Бахмут / Колаж фото Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Росія кидає майже всі свої сили на захоплення Бахмуту в Донецькій області. Криваві бої точаться там вже рік. Окупанти постійно штурмують позиції українських військових, але захисники не покидають місто.

Навіть якщо українській армії доведеться вийти з Бахмута для збереження життів, то це не буде означати, що РФ піде у наступ з новим імпульсом. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє The Guardian.

Він додав, що окупанти не досягнуть оперативного успіху у випадку захоплення Бахмута, адже нині це місто відіграє символічне значення для України.

відео дня

"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби ... Я думаю, що це більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна цінність", - сказав Ллойд Остін.

Своєю чергою він вирішив не прогнозувати, чи вдасться путінській армії захопити український Бахмут.

Ситуація у Бахмуті

Британський генерал Річард Ширефф раніше заявив, що ЗСУ, можливо, змогли добитися стратегічного успіху в боях в районі Бахмута Донецької області. За словами військового, українські війська змусили російських окупантів зазнати важких втрат у силах та військовій техніці під час штурму міста. Якщо росіяни все ж захоплять Бахмут, їм це в підсумку нічого не дасть.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України наразі не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, яким йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

Отключить проверкуПремиальные предложения
війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Ллойд Остін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:32

РФ не змінить хід війни навіть у випадку захоплення Бахмута - Ллойд Остін

13:24

Робокоп, Ісус Христос і навіть Шпинат: як не можна називати дітей в різних країнах світу

13:20

Favbet Foundation передав позашляховик Nissan підрозділу "Киянина"

13:16

Простий психологічний тест: як по стилю одягу дізнатися про характер людиниВідео

13:13

Місяць навчань раз на рік замість строкової служби: Резніков пропонує змінити військову підготовкуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:10

Тягнутимуть з відповіддю до останнього: принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронаціюВідео

12:42

Знаменитий бренд Louis Vuitton влип у скандал через свастику РФ: в ОП жорстко відповіли

12:26

"Коли мама дала сотку, щоб виступив для бабусі": Кіркорова в трусах підняли на сміхВідео

12:20

Парад перемоги в Києві пройде в червні: астролог Влад Росс спрогнозував кінець війни і майбутнє РФЕксклюзив

Реклама
12:15

Гороскоп на завтра 7 березня 2023: Рибам - складні завдання, Терезам - дрібні негараздиВідео

12:01

Угорщина закликає до "капітуляції України": Подоляк розніс Будапешт за танці під дудку ПутінаВідео

11:34

Пригожин затіває бунт: готує повалення пітерського губернатора-друга ПутінаВідео

11:15

Справжня дівчина мрії: як виглядає кіберкрасуня з серіалу "Чудеса науки" зараз

11:11

"Дадуть тілу силу і здоров'я": дієтологиня назвала 4 найкорисніших продукти

11:09

Українці обрали свій улюблений турецький серіал: результати опитування

10:56

Відкрив вогонь на ураження: строковик РФ в Курській області розстріляв товаришів по службі

10:37

Годування кішки зі столу може закінчиться плачевно: що можна і не можна давати твариніВідео

10:32

Як повернути до життя дерево: прості поради для дачників і способи лікування вишні

10:04

"Захоплення спецслужбами України": у Петербурзі переполошилися після екстреної посадки Ту-22М3

09:52

Відкриття століття: знайдена зірка-"близнюк" Сонця з планетами-копіями Сатурна і Нептуна

Реклама
09:24

"Я втратив свою красуню": окупанти вбили молоду захисницю України

09:16

План мобілізації ще не завершено: Резніков заявив, що Генштабу ЗСУ потрібні фахівціВідео

08:55

Гірке повернення українців до реальностіПогляд

08:54

Туреччина пропустила в Чорне море підсанкційне судно РФ з військовим вантажем - ЗМІ

08:41

Колишня ескортниця отримала нагороду від ГУР: їй довелося вибачатися, а розвідникам виправдовуватися

08:25

ЗСУ не виходять з Бахмута, але проводять маневри з тактичного відведення військ - ISWВідео

08:20

Гороскоп на сьогодні 6 березня 2023: Рибам - знайомства, Водоліям - грошіВідео

07:44

Спецпідрозділ ГУР знищив вежу спостереження у Брянській області РосіїВідео

07:36

Рятувала життя до останнього подиху: загинула бойовий медик 93-ї бригади "Холодний Яр"

07:20

Смачні коржі з 4 інгредієнтів: ви здивуєтеся, як їх просто приготувати - рецептВідео

07:05

Навіщо додавати соду при варінні картоплі: простий секрет, який зробить страву божественно смачною

06:55

Наближається кульмінація: провальні атаки РФ створюють хороші умови для контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:53

Чи дочекається Росія ленд-лізу від КитаюПогляд

06:29

Ситуація складна, але є можливість доставляти боєприпаси: у ЗСУ розповіли про ситуацію в БахмутіВідео

05:15

"На нас полювали": "рот Путіна" Соловйов потрапив під обстріл в районі ВугледараВідео

03:00

Страву доведеться вилити: чому не можна залишати лавровий лист у супі

02:10

Вріже +19: синоптики розповів про різке потепління в УкраїніВідео

01:30

Зіркова українська стрибунка в одній сорочці засвітила голі стегна

00:51

Навіщо 6 березня потрібно викинути весь битий посуд з дому: прикмети і що не можна робитиВідео

00:05

"Сотні окупантів не повернуться": ЗСУ точними ударами знищили росіян у МелітополіВідео

Реклама
05 березня, неділя
23:19

"Відволікаючий момент": РФ хоче обдурити українців, використовуючи винищувачі МіГ-31 - ЖдановВідео

22:39

Машину розірвало навпіл: ракета РФ вбила фермера з дружиною на Харківщині

22:16

"Болісна і важка" : на Донбасі триває найважча битва - ЗеленськийВідео

21:12

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

21:07

Командування РФ свариться між собою через провал у Вугледарі : у Генштабі розповіли подробиціВідео

20:38

"Ось так Україна може перемогти вже влітку": Ходжес озвучив сценарій, як розгромити армію РФВідео

20:12

Ані Лорак різко змінилася і показала величезні груди і пишні стегнаВідео

20:07

"Жодних рішень без українців": Шольц закликав Путіна вивести війська і оцінив можливість переговорівВідео

20:05

Готовий заплатити мільярд: Пугачова і Галкін ось-ось можуть продати свій замокВідео

19:41

Ви будете здивовані: чому яйця не можна зберігати в холодильникуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти