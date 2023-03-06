РФ не змінить хід війни навіть у випадку захоплення Бахмута - Ллойд Остін

Росія кидає майже всі свої сили на захоплення Бахмуту в Донецькій області. Криваві бої точаться там вже рік. Окупанти постійно штурмують позиції українських військових, але захисники не покидають місто.
Навіть якщо українській армії доведеться вийти з Бахмута для збереження життів, то це не буде означати, що РФ піде у наступ з новим імпульсом. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє The Guardian.
Він додав, що окупанти не досягнуть оперативного успіху у випадку захоплення Бахмута, адже нині це місто відіграє символічне значення для України.
"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби ... Я думаю, що це більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна цінність", - сказав Ллойд Остін.
Своєю чергою він вирішив не прогнозувати, чи вдасться путінській армії захопити український Бахмут.
Ситуація у Бахмуті
Британський генерал Річард Ширефф раніше заявив, що ЗСУ, можливо, змогли добитися стратегічного успіху в боях в районі Бахмута Донецької області. За словами військового, українські війська змусили російських окупантів зазнати важких втрат у силах та військовій техніці під час штурму міста. Якщо росіяни все ж захоплять Бахмут, їм це в підсумку нічого не дасть.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України наразі не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, яким йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують й інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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