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РФ не здатна на широкомасштабні бойові дії: що змінилося - експерт

Анна Косик
7 січня 2025, 16:54
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На заваді проведення класичної наступальної операції противника стоять українські військові.
Армия РФ, ВСУ
Окупанти зосередили найбільші ресурси і сили лише на Донеччині / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Грабський:

  • Можливості окупантів вести наступальні дії послаблені
  • Система бойової підготовки РФ діє на межі
  • Росіяни здатні лише на інтенсивні бої на одній ділянці фронту

Армія країни-агресорки Росії впродовж декількох місяців намагається досягнути поставленої мети наступу, однак натомість втрачає ресурси. Про це розповів в етері FREEДОМ військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, на заваді реалізації ворожих планів стоять українські військові, які вносять корективи у бойові дії, через що класична наступальна операція РФ зазнає провалу.

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"Противник не має можливості атакувати масами військ із масованим застосуванням наземної техніки. Ба більше, на сьогодні ми говоримо про те, що внаслідок розширеної географії завдання ударів й застосування керованих авіаційних бомб кількісно знизилося десь відсотків на 30, що теж вносить свої корективи, послаблюючи можливості противника вести наступальні дії", - пояснив він.

При цьому у ворога все ще залишається можливість накопичувати певні ресурси, однак нюанс в тому, що на межі лімітів система бойової підготовки РФ, тому час підготовки контрактників РФ скорочується.

"Тобто якщо для простих контрактників - це 2 тижні, для "зеків" це 3 тижні. Це максимум, що дається. Для порівняння, в Україні мінімальний термін бойової підготовки - це 45 діб, а усереднений - це 2 місяці. Ось, власне, у чому різниця, що дає змогу противнику як би швидше витрачати свої людські ресурси, але є і зворотний бік цієї медалі - якість атакуючих військ та можливість відновлення боєздатності", - додав експерт.

На думку Грабського зараз Росія входить в режим, в якому не може вести широкомасштабні бойові дії. На це вказує зокрема й те, що максимальні сили ворога зосереджені лише на Донецькому напрямку, а на інших ділянках фронту розгортає бойові дії місцевого значення.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після активних наступальних дій ворога аналітики DeepState повідомили про окупацію РФ міста Лозова, однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти застосовують жахливу тактику на Курахівському напрямку. Ворог намагається зруйнувати всі будинки у Кураховому, де ЗСУ можуть тримати оборону.

РФ не здатна на широкомасштабні бойові дії: що змінилося - експерт
Курахове / Інфографіка: Главред

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області "у кліщі".

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Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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