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РФ не може протистояти артилерії України: ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"

Альона Вороніна
22 липня 2023, 14:54 оновлено 22 липня, 16:18
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Близько 90% знищених окупантів припадає на роботу ракетних військ та артилерії. Надані Заходом ракетні системи допомогли створити "кулак", який б’є дуже далеко.

Украинские военные
ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак"/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Українській армії вдалося створити далекобійний "вогневий кулак" завдяки високоточним ракетно-артилерійським системам, які надав Захід. Як результат – зараз російські окупанти не можуть вести з українськими військовими дієву контрбатарейну боротьбу.

Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, повідомляє Військове телебачення України. Він наголосив, що саме на артилеристів та ракетні війська припадає 90% усіх знищених російських окупантів станом на цей час.

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"Артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама. Бо саме ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу. На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів — робота ракетних військ та артилерії. Прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем", – зазначив Баранов.

Він наголосив, що сформований "вогневий кулак" не дає російській окупаційній армії можливості активно протистояти українським військам.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу. Щоб наблизити нашу перемогу, ми постійно адаптуємось, вигадуємо нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалюємо нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння", – підсумував представник Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали бити окупантів касетними боєприпасами від США. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які уповільнили літній наступ України.

Військовий експерт, журналіст і спікер Генштабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов описав тактику ЗСУ в контрнаступі. Захисники України знижують військовий потенціал ворога. Адже чим слабший противник, тим більше він зазнає втрат, а контрнаступ ЗСУ буде ефективнішим.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що ЗСУ вдарять по силах РФ в потрібний момент. Сили оборони України мають серйозну міць, яка ще не була задіяна під час контрнаступу.

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