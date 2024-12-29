РФ не хоче завершувати війну: в ЦПД відреагували на заяву Лаврова

Росію не влаштовують пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа.

https://glavred.net/ukraine/rf-ne-hochet-zavershat-voynu-v-cpd-otreagirovali-na-zayavlenie-lavrova-10626110.html Посилання скопійоване

РФ не хоче завершувати війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, сайт Кремля

Головне із заяви керівника ЦПД:

Росія все більше демонструє небажання завершувати війну

Агресора потрібно зламати шляхом "обрізання" крил

Країна-агресор Росія все більше демонструє небажання завершувати війну. Цьому свідчать слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

Він згадав нещодавню заяву Лаврова про те, що Росію не влаштовують пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа.

відео дня

"Можу додати, що РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії", - наголосив Коваленко.

За його словами, зараз треба визнати реальність - Росію потрібно зламати шляхом "обрізання" крил її союзниками, а також інтенсивним знищенням російської воєнної логістики.

"Коли посиплеться економіка і ВПК, вже буде байдуже, чого хоче Путін і його собаки типу Лаврова. А поки - це традиційна російська тактика, множити дурню заради вигравання часу", - підкреслив керівник ЦПД.

Заяви Лаврова щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лавров заявив, що країну-окупанта Росію не влаштовують ймовірні ініціативи команди обраного президента США Дональда Трампа, згідно з якими нібито пропонується відкласти вступ України до НАТО на 20 років і розмістити миротворців ЄС і Британії на території української держави.

Міністр закордонних справ Росії також говорив, що Росія не погодиться на перемир'я, їй потрібні юридично зобов'язувальні домовленості.

Крім того, за словами російського міністра, Кремль готовий вести переговори на основі Стамбульських принципів, які були узгоджені, а потім "відкинуті колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії".

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред