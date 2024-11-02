РФ наступає на кількох напрямках: Сирський назвав основні переваги ворога

Ситуація на фронті залишається складною, російські окупанти активно наступають відразу на декількох напрямках, зазначив Сирський.

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Ситуація на фронті залишається складною - Сирський / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Про що сказав Сирський:

Росіяни мають перевагу в повітрі та в далекобійній зброї

Ситуація на фронті залишається складною

У суботу, 2 листопада, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генералом Чарльзом Брауном, у ході якої обговорив потреби української оборони для протистояння російській агресії. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Під час розмови він ознайомив Брауна з поточною ситуацією на фронті, підкресливши, що обстановка залишається складною.

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За його словами, російські сили продовжують штурмові дії на кількох напрямках, користуючись перевагою в авіації та далекобійній зброї, а також мають значний запас артилерійських снарядів.

"Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки", - наголосив Сирський.

Сирський подякував генералу Брауну та уряду США за новий пакет військової допомоги й непохитну підтримку України.

Браун своєю чергою підтвердив готовність США надалі підтримувати українські сили оборони в їхній боротьбі проти російських окупантів.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

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