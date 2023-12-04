РФ може готуватися до серйозніших конфліктів за межами України – Снєгирьов

Кремль може спробувати реалізувати сценарій так званого Сувалкського коридору, а також підтримуватиме конфлікти у ще кількох точках світу.

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РФ може готуватися до серйозніших конфліктів за межами України/ колаж: Главред, фото: Главред, скрин

Країна-агресорка Росія може намагатися проводити ескалацію в декількох точках поза межами України.

Зокрема, російські окупанти можуть спробувати реалізувати сценарій так званого Сувалкського коридору, щоб з’єднати Білорусь з Калінінградською областю Росії. Таку думку висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду.

"Росія намагатиметься проводити ескалацію в декількох точках. Не виключена реалізація сценарію так званого Сувалкського коридору, тобто вторгнення з території Білорусь через прибалтійські країни, щоб з’єднати Білорусь з Калінінградською областю", – сказав Снєгирьов. відео дня

Він зазначає, що цей сценарій розглядається як потенційно можливий навіть країнами НАТО, і його сприймають серйозно.

"Так само РФ буде намагатися дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході та посилювати угруповання у Сирії, Лівії і, відповідно, на африканському континенті", – спрогнозував експерт.

Він зазначив, що заява заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова про підготовку РФ до війни з НАТО – це, в першу чергу, елемент військово-політичного шантажу з метою зменшення тиску економічних санкцій.

"Саме цього вони й добиваються, бо попри всі оптимістичні заяви російського керівництва, санкції для РФ дуже болісні. Хоча вони, звісно, не мають того впливу, якого б хотіла Україна", – сказав Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Раніше ексголова Луганської ВЦА Георгій Тука оцінив, чи зможе РФ захопити великі міста України. Російські окупанти уже не мріють про жодні великі прориви на фронті. На захоплення великих міст їм знадобилося б дуже багато сил і ресурсів.

Також Тука зазначав, що Путіна може "здати" під трибунал нова влада РФ після змін в Росії. Якщо в РФ зміниться влада або у випадку перевороту, або через процеси дезінтеграції, то нове керівництво може віддати Путіна у міжнародний суд для своєї вигоди.

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