Росія може готувати удар по одному місту на 'дату': дипломат назвав ціль ворога

В України недостатньо засобів ППО, щоб відбити усі ворожі атаки, зауважив посол.

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РФ збирається вчергове атакувати Україну / Колаж Главреда. Фото: ARMFLOT.RU, скріншот

Російські війська можуть готувати удар по Умані під час святкування Рош га-Шана (15-17 вересня).

Як зазначив в інтерв'ю Ліга.net посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, таким чином кремлівська пропаганда може вдати картинку нібито "українського удару" по людях, зокрема паломниках.

Він зауважив, що Україна вже просила Ізраїль про додаткові системи ППО, однак відповіді не отримала.

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"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити", - висловився дипломат.

Рош га-Шана

Рош га-Шана (юдейський Новий рік) святкують два дні поспіль в молодик осіннього місяця за єврейським календарем. У 2023-му він святкується з 15 вересня. З цього дня розпочинається відлік днів нового єврейського року.

Росія готує нові удари по Україні

Росія регулярно обстрілює українські міста, останній масований удар РФ здійснила у ніч на 15 серпня. Тоді загинуло 3 людей, ще 27 отримали поранення.

Водночас у Повітряних силах попередили, що наступна повітряна атака з боку агресорки можлива і 24 серпня - на День Незалежності. Однак спікер ПС Юрій Ігнат зауважив, що до ударів РФ потрібно готуватися постійно.

Експерт Олег Жданов, своєю чергою, підкреслив, що росіяни продовжать бити по Києву.

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