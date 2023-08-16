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"Удари по Києву точно будуть": Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня

Аліна Дембіцька
16 серпня 2023, 02:25
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Експерт підкреслив, що є море варіантів, в яку точку Києва Росія буде цілитися. Однією з цілей може стати навіть пам'ятник Володимиру Великому.
Жданов
Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Російські окупаційні війська можуть здійснити масований обстріл України з нагоди Дня Незалежності, адже загарбники люблять всілякі "сакральні" дати. Не оминуть удари і столицю нашої країни. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, куди саме можуть бити окупанти.

"Удари по Києву точно будуть. Однак ми ніколи не можемо знати напевно, в яку точку летить російська ракета. Якщо балістику ми можемо прорахувати, оскільки вона летить по математичній траєкторії, то з крилатими ракетами і "шахедами" – проблематично, оскільки вони можуть повернути перед заходом на ціль. Однак у тому, що удари по Києву будуть, я навіть не сумніваюся", - зазначив Жданов.

Він підкреслив, що є море варіантів, в яку точку Києва Росія буде цілитися. За його словами, однією з цілей може стати пам'ятник Володимиру Великому. Адже росіяни вже у себе в Москві поставили пам'ятник Володимиру, і Путін намагається перетягувати ковдру на себе, переписуючи історію і доводячи, що Русь була тільки російська, а ніякої Київської Русі не було.

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"До речі, наскільки я розумію, одна з російських ракет вже колись цілилася в пам'ятник Володимиру, але впала недалеко від нового пішохідного мосту. Пам'ятник Володимиру знаходиться буквально в двохстах метрах від місця падіння ракети", - розповів військовий експерт.

Окрім того, під загрозою удару також Батьківщина-мати. Як підкреслив Жданов, після того, як на цьому монументі замінили герб, Батьківщина-мати сприймається росіянами як "бандерівка" і "укронацистка". Тепер у розумінні росіян її потрібно знести.

"Тому такі удари по пам'ятниках цілком реальні. Крім того, варто згадати недавнє рішення суду про те, що розрив договору з музеєм Києво-Печерська лавра і Московським патріархатом цілком законний. Це говорить про те, що незабаром із Лаври виселять Московський патріархат, а, значить, у розумінні росіян Лавра стане ворожою – і тоді "Так не доставайся же ты никому!". Ну і, звісно, влучання російської ракети десь у районі вулиці Банкової було б знаковим для Росії. По куполу Кремля, точніше будівлі Сенатського палацу, був же приліт", - зауважив полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний терор росіян

Нещодавно у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами". Військові заявили, що на борту фрегата "Адмірал Макаров" знаходиться 8 "Калібрів", які готові до пуску.

Як підкреслив президент Володимир Зеленський, ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково вистоїть проти ударів "російського зла".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

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