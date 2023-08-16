"Удари по Києву точно будуть": Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня

Експерт підкреслив, що є море варіантів, в яку точку Києва Росія буде цілитися. Однією з цілей може стати навіть пам'ятник Володимиру Великому.

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Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Російські окупаційні війська можуть здійснити масований обстріл України з нагоди Дня Незалежності, адже загарбники люблять всілякі "сакральні" дати. Не оминуть удари і столицю нашої країни. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, куди саме можуть бити окупанти.

"Удари по Києву точно будуть. Однак ми ніколи не можемо знати напевно, в яку точку летить російська ракета. Якщо балістику ми можемо прорахувати, оскільки вона летить по математичній траєкторії, то з крилатими ракетами і "шахедами" – проблематично, оскільки вони можуть повернути перед заходом на ціль. Однак у тому, що удари по Києву будуть, я навіть не сумніваюся", - зазначив Жданов.

Він підкреслив, що є море варіантів, в яку точку Києва Росія буде цілитися. За його словами, однією з цілей може стати пам'ятник Володимиру Великому. Адже росіяни вже у себе в Москві поставили пам'ятник Володимиру, і Путін намагається перетягувати ковдру на себе, переписуючи історію і доводячи, що Русь була тільки російська, а ніякої Київської Русі не було.

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"До речі, наскільки я розумію, одна з російських ракет вже колись цілилася в пам'ятник Володимиру, але впала недалеко від нового пішохідного мосту. Пам'ятник Володимиру знаходиться буквально в двохстах метрах від місця падіння ракети", - розповів військовий експерт.

Окрім того, під загрозою удару також Батьківщина-мати. Як підкреслив Жданов, після того, як на цьому монументі замінили герб, Батьківщина-мати сприймається росіянами як "бандерівка" і "укронацистка". Тепер у розумінні росіян її потрібно знести.

"Тому такі удари по пам'ятниках цілком реальні. Крім того, варто згадати недавнє рішення суду про те, що розрив договору з музеєм Києво-Печерська лавра і Московським патріархатом цілком законний. Це говорить про те, що незабаром із Лаври виселять Московський патріархат, а, значить, у розумінні росіян Лавра стане ворожою – і тоді "Так не доставайся же ты никому!". Ну і, звісно, влучання російської ракети десь у районі вулиці Банкової було б знаковим для Росії. По куполу Кремля, точніше будівлі Сенатського палацу, був же приліт", - зауважив полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний терор росіян

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