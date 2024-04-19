РФ знайшла новий спосіб для просування на Сході: в ЗСУ назвали головну проблему

Майор Нацгвардії зазначив, що на російські окупанти на Бахмутському напрямку продовжують застосовувати тактику знищення позицій ЗСУ КАБами.

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Офіцер назвав головну проблему для українських військ на Сході / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається досить важкою. Після окупації Авдіївки, російське командування прийняло рішення про пееркидання в район Бахмуту основних сил, зокрема бронетехніки та армійської авіації. Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", Майор НГУ Дмитро Кожубенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Обстріли ФАБами, КАБами здійснюються постійно. Росіяни обстрілюють не тільки житлові квартали, як зазвичай. За допомогою авіаційних бомб окупанти обстрілюють наші позиції в посадках, на полях", - зазначив військовий.

Він наголосив, що російські окупанти застосовують керовані авіабомби по будь-яких цілях.

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"Після Авдіївки вони побачили, що знищення наших позицій - доволі дієвий спосіб. Після того їхній штурмовій піхоті не потрібно штурмувати з боєм. Можна просто зайти на позиції, зачистити, добити тих, хто залишився. ФАБ не залишає шансів нікому, якщо потрапляє на позиції", - повідомив майор НГУ.

Він зазначив, що головна проблема для військових на цьому напрямку боїв полягаж в тому, що з ПЗРК важко збити російський літак армійської авіації.

"У них велика швидкість, і вони відстрілюють теплові ловушки. Дійсно, противник поводить себе дуже зухвало в плані авіації. Він дозволяє собі залітати в глибину нашої оборони, користуючись тим, що у нас недостатня кількість сил ППО та нашої авіації, яка може їм протидіяти", - додав Кожубенко.

Він зазначив, що до тих пір, поки західні союзники не поставлять обіцяні системи протиповітряної оборони і літаки, українським військам буде важко притостояти російській армії.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на Бахмутському напрямку - наступ РФ на Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ продовжує активні дії на різних ділянках фронту і готується до наступу у червні, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він підкреслив, що для України надзвичайно важлива військова допомога з боку США, особливо засоби протиповітряної оборони.

Російські окупаційні війська продовжують масовані спроби наступу в районі міста Часів Яр на Донеччині, повідомив командир батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. За останні три дні окупанти не змогли досягти успіху на цьому напрямку фронту.

Українські військові продовжують утримувати контроль над містом Часів Яр, не зважаючи на інтенсивне застосування російськими військами артилерії, танків, БпЛА та авіації для обстрілу міста.

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