РФ може атакувати Україну ракетами: Зеленський назвав міста, які під загрозою удару

Президент закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, бо ракетна загроза залишається значною.

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Зеленський назвав міста, які може атакувати РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Російські окупанти готуються до масованого ракетного удару по Україні. Попри те, що в Україні посилюється ППО, загроза "прильотів" існує і вона серйозна. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав регіони, які перебувають під загрозою.

"Я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна ... Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що значна небезпека зберігається в таких регіонах:

відео дня

Сумська область,

Чернігівська область,

Херсонська область,

Донецька область,

Харків,

Запоріжжя,

Херсон.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського:

Зеленский / фото: скриншот

РФ готується до нових сильних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Він наголосив, що Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

У ЗСУ зазначали, що РФ готує нові удари по Україні, і назвали ознаки прийдешніх атак. Російські окупанти готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун припустив, що восени і взимку РФ битиме по лікарнях та навчальних закладах. Також вони традиційно можуть завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне заселення, зокрема, по об’єктах енерго- та водопостачання.

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