РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

Російські окупанти два місяці поповнюють свій ракетний арсенал.

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РФ могла накопичити півтори тисячі ракет / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Що каже Тимочко:

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет

Росіяни можуть готуватися до серйозних наступальних операцій

Російські окупанти накопичують крилаті ракети. Однак цілями ворога може стати не лише об'єкти інфраструктури. Це може свідчити про підготовку окупантів до наступальної операції. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, повідомляє РБК-Україна.

Він вважає, що нині у РФ може бути близько півтори тисячі ракет. Востаннє масований ракетний обстріл був два місяці тому, з того часу окупанти постійно поповнюють свій арсенал.

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"У нас поки що є лише одна вузька оцінка у всіх експертів, що начебто вони готуються завдавати ударів по нашій інфраструктурі. А може, це вони готують якісь серйозні наступальні операції? Для цього теж потрібно бути готовим і морально, і фізично, і по військовому", - сказав Тимочко.

Він не виключає, що бойові дії можуть перейти у повітряний простір, змінивши хід війни на користь будь-якої зі сторін.

Звідки окупанти запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масований удар по Україні

Як повідомляв Главред, з часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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