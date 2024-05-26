'Окупантів може вистачити': РФ підтягує сили на кордон з Чернігівщиною та Сумщиною

Російським окупантам не вдалося досягнути поставлених задач на Харківщині.

https://glavred.net/ukraine/okkupantov-mozhet-hvatit-rf-podtyagivaet-sily-na-granicu-s-chernigovshchinoy-i-sumshchinoy-10568120.html Посилання скопійоване

Росіяни стягують сили на кордон з Чернігівською та Сумською облстями / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти стягують свої сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що це відбувається на фоні того, що окупанти не досягли поставлених задач на Харківщині.

"Угруповання "Сєвєр" не досягло поставлених їх командуванням задач на Харківщині. Але вони намагаються накопичити сили неподалік Сумщини-Чернігівщини, яких може вистачити для дій в прикордонні", - написав Коваленко. відео дня

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Ситуація на півночі Харківської області - останні новини

Бійці ЗСУ готові знищувати установки, якими війська Росії б'ють по Харкову, вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Для цього потрібно, щоб Сполучені Штати та інші країни-партнери зняли своє табу на удари іноземною зброєю по території РФ.

Згідно з даними Генштабу на вечір 26 травня, 19:39, окупанти РФ намагаються поліпшити становище в районах Вовчанська та Липців. Ворог активно застосовує кориговані авіабомби.

"На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули вже 22 керовані авіабомби", - сказано в повідомленні.

Наступ військ РФ на півночі Харківської області провалюється, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. На думку аналітиків, ворог не зміг створити "буферну зону" і навряд чи здатний досягти серйозних проривів найближчими днями.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред