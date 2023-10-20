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"РФ хоче все масштабувати": експерт сказав, скільки ще зможе воювати Росія

Альона Вороніна
20 жовтня 2023, 17:42 оновлено 20 жовтня, 17:42
Є лише один дієвий спосіб стримати промисловий розвиток РФ і виготовлення нею зброї, а також постачання озброєння агресору від інших країн, каже Бадрак.
Украинские военные, российские военные
Військовий експерт Валентин Бадрак спрогнозував, скільки ще зможе воювати Росія/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

У країні-агресорки Росії залишається ще дуже багато ресурсів для подальшого ведення війни проти України. З тими підходами, які існують зараз, РФ ще може воювати найближчі 3-5 років.

Таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в ефірі "Еспресо". Він зазначив, що з 2007 року в Росії з'явився "Ростех", яким керує друг російського диктатора Володимира Путіна. І зараз фактично 1000 компаній перебувають в одних руках, і тому всі процеси відбуваються оперативно.

За словами Бадрака, у країні-агресорці зараз націлені на те, щоб масштабувати усе й отримати ракети й безпілотники від Ірану. Експерт зазначає, що саме через це глава російського міноборони Сергій Шойгу їздив в Іран у вересні цього року – він намагався домовитися про постачання нового озброєння в РФ. Також Росії допомагатиме Північна Корея.

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При цьому експерт наголошує, що обмежити країну-агресорку РФ у постачанні такого озброєння та компонентів до нього з інших держав важко, але можливо. Для цього треба ввести повну заборону експорту до Росії, з введенням потужних вторинних санкцій. Але інші країни зараз побоюються це робити.

"Але потрібна повна заборона експорту спочатку з боку Великої сімки, ЄС підтримає напевно і далі це має розростатися під впливом санкцій. До цього будуть вдаватися навіть країни, через які РФ досі здійснює реекспорт різноманітних верстатів. Тому ситуація з санкціями поки що патова, але західний світ розуміє, що загрози зростають", – наголосив Бадрак.

За його словами, перехід від санкцій до заборони експорту є неминучим. Якщо цього не зробити, то не вдасться стримати промисловий розвиток країни-агресорки Росії.

Скільки ще РФ технічно може вести війну

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман дав невтішний прогноз щодо того, скільки ще Росія технічно може вести війну. За його словами, у країни-агресорки Росії ще є технічна можливість вести війну проти України до 2026 року, а далі у російських загарбників будуть серйозні проблеми з виготовленням військової техніки.

Координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник спрогнозував тривалість війни в Україні. За його словами, у 2024 році можуть бути інтенсивні військові дії.

В Офісі президента України зазначили, що Росія намагається заморозити війну, Україна хоче позбавити РФ інструментів агресії. Українська формула миру може позбавити Росію інструментів агресії не тільки на полі бою, а і в сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Валентин Бадрак
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