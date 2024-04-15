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РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

Юлія Закрепа
15 квітня 2024, 12:30
Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону.
РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів
Окупанти застосовують нову тактику обстрілів України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц заявив, що російські військові в Україні використовують так звану "тактику амеби". Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс.

Він зазначив, що останнім часом почастішали напади російських військ на Харків, і московські пропагандистські канали закликають стерти українське місто з лиця землі, повідомляє ERR.

За словами Мица, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

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"Самі росіяни використовують те, що можна назвати "тактикою амеби". Усвідомлено чи ні, але, як я вже сказав, у них немає можливостей для глибокого прориву, але вони проштовхуються всюди, попри життя своїх солдатів, на свою техніку, так би мовити, палаючу, і сподіваються, що десь раптом з'явиться можливість. Така їхня модель дій, яка характерна не тільки для їхніх дій на полі бою, а й, можна сказати, у глобальному масштабі", - сказав Миц.

Генерал заявив, що хоча у Росії є можливість бомбити Харків, що у неї немає можливості взяти місто.

"Росія може пробитися через саме місто одним махом, але щоб утримати його під контролем, буде потрібно значно більше військ. А це саме те, чого сьогодні не вистачає росіянам. Ми бачимо, що вона, так би мовити, продукує більше військ - факт у тому, що сьогодні у неї більше військ в Україні, ніж два роки тому, - але, знову ж таки, рівень їхньої підготовки і рівень командування низький, на рівні групових рот. Останніми тижнями вони також спробували об'єднати ротні бронетанкові атаки, але це скоріше поодинокі випадки", - пояснив він.

Нагадаємо, що Олег Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ. Військовий експерт вважає, якщо Захід і далі затримуватиме допомогу Україні, то РФ може перегрупувати війська і підготувати нове угруповання для масштабнішого наступу.

Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським. Напередодні ворог двічі намагався штурмувати південні околиці Уманського. Росіяни не шкодують ні техніку, ні особовий склад. Аналітики DeepState розкрили ситуацію на фронті.

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