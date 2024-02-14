РФ готується до нового масштабного наступу: сили ворога рівні Авдіївським - ЗСУ

Окупанти готуються до нового наступу на Оріхівському напрямку. Росія розгорнула там сили рівні за чисельністю тим, які діють поблизу Авдіївки. Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - зазначив він.
За словами Дмитра Лиховія, основними напрямками ворожих штурмових дій залишаються Авдіївський та Мар'їнський на село Новомихайлівка. Речник зазначив, що окупанти намагаються захопити східні околиці села, але зазнають значних втрат.
"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - додав Лиховій.
Війна в Україні
Нагадаємо, окупанти можуть перебувати на території Авдіївки, але наразі мова не йде про захоплення значної частини міста. Начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що до міста проникають диверсійно-розвідувальні групи, але їх оперативно ліквідовують ЗСУ.
Також на Куп'янсько-Лиманському напрямку найбільш напруженою точкою бойових дій є село Терни. Там російські війська намагаються прорватися до річки Чорний Жеребець, сконцентрувавши свої резерви та використовуючи різноманітне озброєння.
Крім цього, ситуація на лінії зіткнення біля Авдіївки є динамічною. Якщо основна логістична артерія до Авдіївки буде перерізана росіянами, українське командування має запасні шляхи постачання, заявив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, Дмитро Лиховій.
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