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РФ готується бити ракетами по Україні: у Силах оборони назвали цілі ударів

Олексій Тесля
6 лютого 2024, 11:35
Наталія Гуменюк розповіла про підготовку окупантів до чергових ракетних атак.
Гуменюк, ракета
Наталія Гуменюк попередила про загрозу ракетних ударів РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Російські окупаційні війська напередодні випустили по Миколаївській області ракету типу Х-59, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

Противник перевіряє готовність наших систем ППО. Це цілком імовірно свідчить про його підготовку до чергових ракетних атак, розповіла вона в ефірі телемарафону, передає Армія Inform.

За словами представника Сил оборони півдня України, противник не припиняє обстріли Очаківської та Куцурубської громад, щоб переключити увагу українських захисників на інші напрямки.

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Зокрема, за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря. По Миколаївській області було випущено ракету Х-59, уточнила вона.

"Цілком ймовірно, це розвідка боєм - спроба перевірити готовність систем ППО. Ми бачимо, що загальна пауза, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, досить зважена. Це може свідчити про підготовку до наступних атак", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше противник атакував Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Удар був спрямований по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Раніше російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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