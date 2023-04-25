УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупанти

Аліна Дембіцька
25 квітня 2023, 00:29 оновлено 25 квітня, 00:29
22
Окупанти планують здійснити масовану ракетну атаку у випадку масштабного наступу українських військ та прориву російської оборони.
Российский истребитель Су-27, российская ракета
Експерт розповів по яких цілях РФ може завдати ударів / Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупаційні війська останнім часом не завдають масованих ракетних ударів по українських містах. Така "пауза" може відбуватись з декількох причин. Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в ефірі 24 каналу.

За словами військового експерта, Росія не здійснює масштабних ракетних обстрілів протягом тривалого періоду часу, оскільки готує запас ракет.

Він зауважив, що окупанти планують здійснити масовану ракетну атаку у випадку масштабного наступу українських військ та прориву російської оборони. При цьому, незалежно від того, чи Україна буде проводити удари по військових об'єктах на території Росії, чи навіть атакуватиме Москву чи Кремль, ракетний удар буде здійснений.

відео дня

"Першим російський Генштаб ухвалить рішення завдати щонайбільшої шкоди не тільки по політичних центрах України чи по критичній енергоструктурі, а перш за все по транспортних вузлах та комунікаціям", - впевнений Федоров.

На думку експерта, це може максимально ускладнити підвіз боєприпасів, підкріплення, військової техніки тощо до зони наступу українських сил.

Хто такий Юрій Федоров

Юрій Федоров - кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

"Потрібно відстежувати і активність авіації, і присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари, але, очевидно, що заощаджують таку зброю", - сказала Гуменюк.

Дивіться відео про те, як Михайло Притула розповідає, що все ракетне озброєння, яке має РФ, починалося з України

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дім

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дім

21:39 Світ
Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута

Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута

21:09 Україна
Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечі

Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечі

20:49 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

00:51

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робити

00:33

Багаторічний нагар і жир моментально зникне: як очистити посуд за допомогою клею – шалений фокус

00:29

"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупантиВідео

00:10

Шалена головоломка для геніїв: помилку на зображенні вітальні помітять лише люди з високим IQ

24 квітня, понеділок
23:45

"Був патріотом своєї країни": у тяжких боях за Україну загинув стрілець-снайпер із СєвєродонецькаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:28

"Хочеться, щоб був тут": Вакарчук поділився щемливими спогадами про Кузьму Скрябіна

23:19

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

23:16

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня: кому не пощастилоВідео

23:02

Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої безглузді наступальні операціїВідео

Реклама
22:30

"Живіше всіх живих": друг Винника розповів, що зараз відбувається зі співакомВідео

22:23

Євген Клопотенко зізнався, яку страву не вміє готуватиВідео

22:21

"Друзі з Гондурасу можуть сильно образитися": Пєсков зганьбив Путіна через свято на 9 травняВідео

21:40

Андрій Данилко дав критичну оцінку пісні, з якою дует Tvorchi їде на Євробачення-2023Відео

21:39

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дімВідео

21:37

Романтика і світ фантазій: кращі легкі мелодрами на вечір для кінопереглядуВідео

21:09

Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі БахмутаВідео

20:49

Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечіВідео

20:05

"Він безкоштовно півроку жив у моїй квартирі": Кіркоров накинувся на ЗеленськогоВідео

19:57

"Сезон "бавовни" у розпалі": Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення КримуВідео

19:35

Андрій Золотарьов. Коли Україну приймуть до НАТО?Відеоблоги

Реклама
19:26

Зізнався у розстрілі українських дітей: "вагнерівця" побили бойовики Пригожина і затрималиВідео

19:20

Нам треба ставати гравцями, а не дітьми, які вилітають в першому ж туріПогляд

19:16

Українцям можуть отримати до 6600 грн від міжнародного фонду: хто має правоВідео

18:39

"У нього тривають проблеми зі здоров'ям": дипломат із США розповів про російського диктатораВідео

18:25

"План" України вдарити по РФ на річницю війни: Подоляк озвучив справжню мету сенсаційної новиниВідео

18:07

Які знаки зодіаку притягуються один до одного: 3 людини для ідеальної дружби

18:01

Олег Псюк з Kalush Orchestra відверто відповів на "наїзд" Іво Бобула через зірковістьВідео

17:50

Росіяни можуть вийти на "майдан": Буданов розповів, за яких умовВідео

17:50

"Дозволь сказати дещо, що засмутить": Аффлек розповів, чи сидить Лопес на дієтіВідео

17:16

10 найбільш неврожайних днів: Місячний посівний календар на травень

16:36

Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

16:31

Для українців готують нові перевірки: хто може залишитися без пенсіїВідео

16:16

Імунітет від війни на 5 років: Золотарьов назвав спосіб зупинити Росію

16:12

Найвідоміша політична сатира: 1+1 Україна покаже фільм Чарлі Чапліна "Великий" диктатор"Відео

16:05

В який день травня не можна нічого робити: Місячний календар на травень 2023

15:52

В Україні після довгого подорожчання з'являться нові ціни на популярні овочі: пояснення експертаВідео

15:43

"Зомбі, хотів потрапити на російський ринок": Кіркоров розповів "правду" про дружбу із Зеленським

15:34

Чому не можна забирати їжу з кладовища: перелік продуктів, які не можна нести на могилуВідео

15:29

"Порадьтеся з РФ": в Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО

15:08

Китайський гороскоп на травень 2023: Свиням - грошовий ризик, Тиграм - удача в усьому

Реклама
15:00

Політолог пояснив, що має статися для прискореного вступу України до НАТОВідео

15:00

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

14:34

"Боже мій, він ворушиться": підлітка визнали мертвим, але він почав дихати у мами на руках

14:23

Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУРВідео

14:13

"Два дні будуть найбільш руйнівними": астролог назвала, яких чекати неприємностей на цьому тижніВідео

14:07

Гороскоп на завтра 25 квітня 2023: Водоліям - гармонія, Рибам - перспективаВідео

13:57

ГУР планувало масований удар по Москві, але відклало операцію — WP

13:46

Кіркоров вдарив журналіста поміж ніг за питання про зачіскуВідео

13:42

Дрон-камікадзе вразив об'єкт у захопленому Севастополі: у Мережі з'явилося відеоВідео

13:30

Голлівудський українець Лев Шрайбер стане батьком втретєВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти