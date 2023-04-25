"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупанти

Окупанти планують здійснити масовану ракетну атаку у випадку масштабного наступу українських військ та прориву російської оборони.

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Експерт розповів по яких цілях РФ може завдати ударів / Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупаційні війська останнім часом не завдають масованих ракетних ударів по українських містах. Така "пауза" може відбуватись з декількох причин. Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в ефірі 24 каналу.

За словами військового експерта, Росія не здійснює масштабних ракетних обстрілів протягом тривалого періоду часу, оскільки готує запас ракет.

Він зауважив, що окупанти планують здійснити масовану ракетну атаку у випадку масштабного наступу українських військ та прориву російської оборони. При цьому, незалежно від того, чи Україна буде проводити удари по військових об'єктах на території Росії, чи навіть атакуватиме Москву чи Кремль, ракетний удар буде здійснений.

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"Першим російський Генштаб ухвалить рішення завдати щонайбільшої шкоди не тільки по політичних центрах України чи по критичній енергоструктурі, а перш за все по транспортних вузлах та комунікаціям", - впевнений Федоров.

На думку експерта, це може максимально ускладнити підвіз боєприпасів, підкріплення, військової техніки тощо до зони наступу українських сил.

Хто такий Юрій Федоров Юрій Федоров - кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що від початку весни російські окупаційні війська переглянули тактику обстрілів українських міст. Тепер загарбники зосередилися на ракетних атаках тих територій, до яких можуть дістатися.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в акваторії Чорного моря продовжують маневрувати ракетоносії країни-агресорки Росії, що створює високу загрозу ракетних ударів по території України. Російські загарбники можуть застосовувати тактику точкових ракетних ударів.

"Потрібно відстежувати і активність авіації, і присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари, але, очевидно, що заощаджують таку зброю", - сказала Гуменюк.

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