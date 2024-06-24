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РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

Олексій Тесля
24 червня 2024, 17:57
1637
Російські окупанти можуть посилити удари по Україні, не виключає начальник ГУР.
Буданов
Кирило Буданов попередив про загрозу нових ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов не виключає нових масованих ударів РФ по Україні найближчим часом.

Очікується, що Москва завдаватиме ударів по Україні щосили напередодні 75-річчя саміту НАТО в середині липня у Вашингтоні, пише видання The Philadelphia Inquirer, яке опублікувало інтерв'ю з начальником військової розвідки України.

Зазначається, що РФ може посилити удари по Україні до того, як США доставлять більше артилерійських снарядів та інших критично важливих військових вантажів, відправку яких раніше затримував Конгрес.

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У матеріалі підкреслюється, що Кремль від початку війни намагається взяти під свій контроль весь східний регіон Донбасу.

"Ми зробимо все можливе, щоб запобігти їм і звести до мінімуму російські успіхи", - сказав Буданов.

Додамо, що ювілейний - 75-й Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 - 11 липня.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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Як повідомлялося раніше, РФ вдарила по Одесі двома "Іскандерами". У результаті російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 24 червня, у південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару РФ. В Одесі прогриміли вибухи.

У патрульній поліції Одеської області повідомили, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця і двох чоловіків 50 і 58 років. Поранених госпіталізовано.

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війна Росії та України ракетний удар Кирило Буданов
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