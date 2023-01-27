glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україна змогла б домінувати на полі бою": в ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемог

27 січня 2023, 10:03
Отримання потрібної техніки і боєприпасів від західних партнерів допомогло б сильно змінити ситуацію на полі бою на користь українських Сил оборони.
'Україна змогла б домінувати на полі бою': в ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемог
В ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемог/ Офіс президента, Вікіпедія

Українським військовим для контрнаступу та домінування на полі бою потрібні далекобійні ракети та авіація. Якщо міжнародні партнери допоможуть з цим, то така допомога суттєво вплине на ситуацію на фронті.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що далекобійні ракети потрібні для того, щоб знищувати артилерійські можливості російської армії. А це у свою чергу допоможе зменшити втрати у серед захисників України, а також сприятиме контрнаступу.

"Ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою – артилерія, тяжка артилерія 152, 122. Саме далекобійні ракети дозволять суттєво зменшити їх складські можливості. Тобто артилерійські снаряди будуть у набагато меншій кількості", – наголосив радник голови ОП.

Авіація важлива першочергово для того, щоб закрити небо над критичною інфраструктурою. Також вона потрібна для домінування на полі бою і знищення російських сил та техніки.

Подоляк зазначив, що Україна поступово буде створювати "абсолютно нову унікальну систему "закрите небо". Така система буде складатися з десятків різновидів протиракетної оборони.

Раніше Подоляк зазначав, що до кінця війни зберігатиметься небезпека ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, ракетні атаки окупантів є елементом залякування цивільного населення України. Він зазначає, що РФ готова бити по Україні і ракетами, і дронами.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти зосередили свої сили на захопленні двох міст на Донбасі – Бахмута і Вугледара. Там відбуваються важкі бої. При цьому в окупантів великі втрати під Бахмутом – лише за добу вони втратили у бойових сутичках біля цього міста майже цілий батальйон.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні оружие військова допомога вторгнення Росії Михайло Подоляк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:59

Комплексує через низький зріст: у Британії їдко висміяли коротуна Путіна

10:51

Ціллю був не Рогозін: ЗМІ дізналися, на кого полювали ЗСУ у ресторані Донецька

10:41

Мрії здійсняться по клацанню пальців: три знаки Зодіаку цілий рік будуть під заступництвом ВсесвітуВідео

10:26

Путін планує роки війни: на Заході спрогнозували терміни нового наступу РФВідео

10:22

Навіщо класти цукор поруч з хлібом: не доведеться викидати важливий продукт

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:03

"Україна змогла б домінувати на полі бою": в ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемогВідео

09:57

Страх замаху та отруєння: ЗМІ розповіли, як розпізнати двійника ПутінаВідео

09:55

Дешево і сердито: чому в СРСР жінки мили голову пральним порошком

09:34

Небезпека нового масованого удару: в ОП назвали, чим РФ готова бити по УкраїніВідео

Реклама
09:14

Молода дружина Цекало знялася топлес

09:10

Танки Leopard-2 та Abrams допоможуть розвалити оборону Путіна на фронті – генерал РоманенкоВідео

09:00

До 24 лютого Росія піде в наступ, влаштує ракетний обстріл та атакує з Білорусі – КочетковВідео

08:48

Гороскоп на тиждень 30 січня-5 лютого 2023: Близнюкам - доходи, Терезам - великі покупки

08:45

Французький "монстр": ЗСУ можуть отримати потужний танк Leclerc, але є нюансВідео

08:40

Путіна вб'ють 2023 року: астролог Влад Росс описав сценарій загибелі диктатораВідео

08:38

Міжнародний трибунал для Росії може з'явитися до літа - НуландВідео

07:50

І це не межа: в Україні різко підскочила ціна на популярний овочВідео

07:50

РФ намагається прорвати оборону Бахмута і Вугледара, там ідуть запеклі бої – ISWВідео

07:49

Спроба - страждання: які знаки зодіаку абсолютно несумісні в любовіВідео

07:30

Гороскоп на сьогодні 27 січня 2023: Тельцям - спілкування, Ракам - почуття, а Рибам - зміни

Реклама
07:07

У Росії стався переворот, Путін відсторонений від влади - астролог Влад Росс

06:49

Триває зміна епох - і все через нашу війну з РосієюПогляд

06:25

Франція розглядає можливість передачі Україні винищувачів - соратник МакронаВідео

05:41

День ангела Ніни 2023 - теплі привітання з Днем ангела Ніни

05:30

Як швидко прибрати пень з ділянки: 5 робочих способів, які допоможуть вирішити проблему

05:00

З Днем Олени 2023 - привітання з Днем ангела Олени в картинках, листівках і віршах

04:44

Волочкова з Джигурдою зганьбилися, намагаючись показати свою любов до РосіїВідео

04:05

Жданов пояснив нюанси мобілізації чоловіків у ЗСУ

03:20

Чоловіки будуть в захваті від них: розкішний рецепт картопляних млинців на Масляну 2023Відео

03:00

Краще, ніж ароматизатор: топ-6 найбільш запашних кімнатних рослин

02:35

Продукти швидко псуються: як зберегти низьку температуру у холодильнику без світлаВідео

02:10

Хуртовина і "спека": синоптики розповіли, якої чекати аномалії в лютомуВідео

01:35

РФ атакує Україну у три кроки: експерт розповів про хитрощі окупантівВідео

00:51

Навіщо 27 січня потрібно пити молоко всім: прикмети і що не можна робитиВідео

00:19

"Російські і американські танки горять однаково": Міланович оскандалився заявою про війну в УкраїніВідео

26 січня, четвер
23:35

Наймодніші стрижки боб 2023 – 5 варіантів, що омолоджують образ і розбурхують уяву

23:30

Діяли скритно: у ЗСУ розповіли деталі відходу військових із СоледараВідео

23:20

"Зруйнують ще одне місто України, почнеться "треш": астролог попередила про жахливий бій в лютомуВідео

23:13

Від замкнутості до остраху невідомого: як дізнатися характер за формою пальців рукВідео

23:13

"Наступні місяці будуть вирішальними": у Пентагоні виступили із заявою щодо бойових дій в УкраїніВідео

Реклама
22:58

"Ми діємо несподівано": у ЗСУ розповіли про тактику військових біля КремінноїВідео

22:50

"Захід стимулює маячний стан": Медведєв в істериці захищає ПутінаВідео

22:38

"Ускладнює роботу ППО": РФ почне прикривати свої ракети дронами - експертВідео

22:24

Подарують не тільки любов і турботу: названі 4 імені найкращих мамВідео

22:19

Знову потрапила в скандал: в будинок до знаменитої співачки увірвалася поліціяВідео

22:10

"Питання Путіна майже закрите": Данілов заявив, що в РФ вже знають ім'я свого майбутнього президентаВідео

21:49

Навіщо 28 січня потрібно тричі постукати по дерев'яній лавочці: прикмети і що не можна робитиВідео

21:32

Гороскоп таро на тиждень 30 січня-5 лютого 2023: Раки стануть воїнами, а Левам - свобода

21:08

"На люди виходить, але здоров'я складне": в ГУР оцінили стан російського диктатора ПутінаВідео

21:00

"Зазнали поразки": Зеленський відверто висловився про масовий ракетний удар 26 січняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти