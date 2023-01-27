'Україна змогла б домінувати на полі бою': в ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемог

Отримання потрібної техніки і боєприпасів від західних партнерів допомогло б сильно змінити ситуацію на полі бою на користь українських Сил оборони.

В ОП сказали, якої техніки не вистачає ЗСУ для перемог/ Офіс президента, Вікіпедія

Українським військовим для контрнаступу та домінування на полі бою потрібні далекобійні ракети та авіація. Якщо міжнародні партнери допоможуть з цим, то така допомога суттєво вплине на ситуацію на фронті.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що далекобійні ракети потрібні для того, щоб знищувати артилерійські можливості російської армії. А це у свою чергу допоможе зменшити втрати у серед захисників України, а також сприятиме контрнаступу.

"Ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою – артилерія, тяжка артилерія 152, 122. Саме далекобійні ракети дозволять суттєво зменшити їх складські можливості. Тобто артилерійські снаряди будуть у набагато меншій кількості", – наголосив радник голови ОП.

Авіація важлива першочергово для того, щоб закрити небо над критичною інфраструктурою. Також вона потрібна для домінування на полі бою і знищення російських сил та техніки.

Подоляк зазначив, що Україна поступово буде створювати "абсолютно нову унікальну систему "закрите небо". Така система буде складатися з десятків різновидів протиракетної оборони.

Раніше Подоляк зазначав, що до кінця війни зберігатиметься небезпека ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, ракетні атаки окупантів є елементом залякування цивільного населення України. Він зазначає, що РФ готова бити по Україні і ракетами, і дронами.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти зосередили свої сили на захопленні двох міст на Донбасі – Бахмута і Вугледара. Там відбуваються важкі бої. При цьому в окупантів великі втрати під Бахмутом – лише за добу вони втратили у бойових сутичках біля цього міста майже цілий батальйон.

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