Чмерковський показав своїх неймовірних малюків-погодок і поділився новиною

Макс Чмерковський показав своїх синів-однолітків і поділився важливою новиною.

https://glavred.net/starnews/chmerkovskiy-pokazal-svoih-neveroyatnyh-malyshey-pogodok-i-podelilsya-novostyu-10792115.html Посилання скопійоване

Чмерковський показав своїх молодших дітей / Фото Instagram/maksimc

Коротко:

Які зміни відбулися у життя танцюриста

Що вони відчули разом із дружиною

Популярний український хореограф і учасник проєкту "Холостяк" Макс Чмерковський показав своїх милих синів-погодок і зробив важливу заяву.

Відповідними фото зірка разом зі своєю дружиною Петою Мургатройд поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

"Вчора Ріо та Мілан вперше пішли разом до дитячого садка. Ми погано себе почували", - зворушено розповіли знамениті батьки.

Макс Чмерковський та його малюки / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковський та його малюки / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковський та його малюки / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковський та його малюки / Фото Instagram/maksimc

Макс Чмерковський і його малюки / Фото Instagram/maksimc

Раніше Макс Чмерковський поділився важливою новиною разом зі своєю дружиною Петою Мургатройд.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, британський співак Роббі Вільямс відверто розповів про свої переживання через зовнішність, зізнавшись, що сильно комплексував через втрату волосся.

Раніше також український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який вже багато років живе у США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з яким, втім, незабаром розійшовся. Чмерковський одружений з американською танцівницею Петою Мургатройд. Пара виховує трьох синів - Шай-Александра, Ріо та Мілана-Максима. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред