Зірка серіалу "Район Мелроуз" здивувала своїм невпізнанним виглядом

Голлівудська актриса з'явилася під час прогулянки.

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Хізер Локлір з'явилася невпізнанною / Колаж Главред, фото Instagram/heatherlocklear

Коротко:

Як виглядала актриса

Що кажуть шанувальники актриси

Актриса і зірка популярного серіалу Хізер Локлір помітно змінилася і здивувала публіку своїм зовнішнім виглядом, коли її помітили під час неформальної прогулянки.

Як повідомляє The Daily Mail, зірка 90-х виглядала зовсім інакше, ніж у роки своєї популярності: папараці сфотографували її без взуття, без бюстгальтера та з вейпом у руках.

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Актриса Хізер Локлір з'явилася на прогулянці / Фото Instagram/heatherlocklear

За даними ЗМІ, Локлір проводила час у компанії свого коханого Лоренцо Ламаса. Про їхній роман стало відомо лише цього року, хоча актори знайомі вже понад 40 років - ще з часів зйомок у 1980-х.

Зазначається, що зараз 64-річна актриса веде більш закритий і спокійний спосіб життя, подалі від голлівудських світських тусовок, віддаючи перевагу усамітненню та колу близьких людей.

Поява Локлір викликала бурхливе обговорення в мережі: шанувальники звернули увагу на її зовнішність і зміни, які відбулися з актрисою за останні роки. Незважаючи на це, вона, судячи з усього, почувається комфортно і продовжує жити поза звичним для неї колись гламурним способом життя.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, британський співак Роббі Вільямс відверто розповів про свої переживання через зовнішність, зізнавшись, що сильно комплексував через втрату волосся.

Раніше також український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

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Про особу: Хізер Локлір Хізер Локлір - американська актриса та продюсерка, шестиразова номінантка на премію "Золотий глобус". Локлір найвідоміша за ролями Семмі Джо Керрінгтон у телесеріалі "Династія", Аманди Вудворд у телесеріалі "Мелроуз-Плейс", офіцера Стейсі Шерідан у поліцейському серіалі "Ті Джей Хукер" та Кейтлін Мур у ситкомі "Спін-Сіті". Локлір відома завдяки своїм ролям жінок із норовливим і скандальним характером на екрані, а також численними романами та проблемами в особистому житті.

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