'Добряче прилетіло': перші деталі ураження Ту-95МС РФ в Енгельсі

Від російських бортів після атак майже нічого не залишилося.

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Стало відомо, якою була мета ураження бомбардувальника / Колаж: Главред, фото: t.me/exile_plus

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На супутникових знімках видно, що ТУ-95МС серйозно пошкоджений

СБУ, найімовірніше, уразили борт РФ з метою зменшення обстрілів РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки країни-агресора Росії завдають ударів по Україні.

У мережі вже з'явилися деталі потужного ураження борту РФ. Зокрема моніторинговий канал Exilenova+ опублікував знімок борту після атаки на аеродромі Енгельс-2.

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Аналіз супутникових знімків ураженого бомбардувальника РФ / фото: t.me/absolutely_reliable

Під удар воїнів СБУ потрапив стратегічний бомбардувальник ТУ-95МС. Попередньо, у нього сильно ушкоджене праве крило. Окрім цього з'явився кадр з ураженим в попередній атаці навчальним бортом ТУ-95МС. Монітори зазначили, що від нього майже нічого не залишилося.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Якою була мета атаки СБУ

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що ураження російського бомбардувальника було досить масштабним. Також він припустив, чому СБУ провели таку операцію.

"Добряче прилетіло. Видно, що СОУ поставили завдання максимально скоротити можливості обстрілів України шляхом ліквідації засобів, чим та як це робиться", - написав він.

Як удари вглиб РФ впливають на терміни закінчення війни

Главред писав, що на думку дипломата Володимира Огризка, те, коли закінчиться війна в Україні залежить лише від одного - здатності України масштабувати удари по російській території.

Більшість виробників українського озброєння сьогодні хвилюються лише про одне – навіть не про технології, які потрібно постійно оновлювати, а про те, що їм не вистачає грошей для того, щоб ці технології запускати, масштабувати і завдавати Росії максимально потужних ударів.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 26 серпня Сили оборони атакували нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктуру, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні.

Раніше, в ніч з 23 на 24 серпня, за даними командувача СБС Роберта Бровді, Україна уразила винищувач, гелікоптер, радари повітряного спостереження та низку елементів ППО Росії.

Напередодні Пермський нафтопереробний завод, сьомий у Росії за обсягами переробки, зупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 серпня. Основна установка CDU-4, на яку припадає майже 40% потужності підприємства, зупинилася того ж дня.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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