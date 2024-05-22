РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпеку

Окупанти намагають захопити більше територій, поки в Україну ще не прибула допомога Заходу. Далі РФ хоче спробувати посадити нашу державу за стіл переговорів.

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РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Країна-агресорка Росія спробує використати вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці, поки в Україну не надійде повністю військова допомога від Заходу.

Російські окупанти розуміють, що їхній рух на фронті припиниться після отримання Україною західної зброї та літаків. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Це вікно можливостей, яке Росія буде використовувати. І зараз росіяни викладуться на повну котушку, оскільки розуміють, що захід озброєнь і літаків до України припинить будь-який їхній рух. Російські війська спробують добігти максимально вглиб нашої території в бік заходу Донбасу і встромити десь якесь древко з написом "Тут був Вася"", – сказав Світан.

За його словами, це робиться для того, щоб потім за допомогою Китаю спробувати посадити українське військово-політичне керівництво вирішувати питання політичним шляхом.

"Росія спробує максимально все заграбастати, а потім запропонує миритися", – зазначив військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що у Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot. Президент розкритикував Захід за відсутність оперативності у допомозі Україні.

Також раніше в ISW розкрили плани окупантів і зазначили, що РФ накопичує війська біля Сумщини. Угруповання ЗС РФ у Курській області налічує від 9 до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Держдепі США сказали, якого закінчення війни в Україні вони очікують. Речник Держдепу наголосив, що позиція США щодо того, кого вони хочуть бачити переможцем у цій війні, є чіткою.

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