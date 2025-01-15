Коли буде наступний ракетний удар РФ по Україні - прогноз експерта

Майбутній удар Росії по Україні буде більш масований, ніж попередній.

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Романенко спрогнозував, коли буде наступна масована атака РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези експерта:

Росіяни готуються завдати масованого удару по Україні

Повторна атака РФ може відбутися до 20 січня

Після ракетного удару, завданого росіянами по Україні 15 січня, є ймовірність повторної хвилі атак. Про це повідомив експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, наступний удар буде більш масований, ніж попередній.

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"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще розкажу - дуже хочу помилитися, - заявив Романенко.

Валерій Романенко додав, що армія РФ звикла максимально використовувати свої можливості для терору українського населення.

"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують нанести щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між новим лідером США і Путіним, щоб в останнього були якісь аргументи. Перед їх зустріччю або телефонною розмовою", - сказав експерт.

Він зазначив, що росіяни готуються до наступного потужного удару, а сьогоднішня атака - це був такий експромт через масовані нальоти українських безпілотників на військові об'єкти та об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ.

Російські бомбардувальники / Інфографіка: Главред

Ракетний удар РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому "Оленья" Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Росія масовано атакувала Україну, вибухи лунали у декількох регіонах.

Згодом в деяких областях України, за наказом НЕК Укренерго, були запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Він зазначив, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Він подякував захисникам за професійність та наголосив, що українська енергосистема працює стабільно.

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Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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