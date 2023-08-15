Російська ракета влучила у будинок: з'явилося відео нічного обстрілу Львова

З'явилися перші кадри обстрілу Росією Львова у ніч на 15 серпня.
На опублікованих Нацполіцією кадрах видно, що російська ракета влучає просто у житловий будинок. В той момент в будівлі перебували люди, правоохоронці намагалися їх негайно евакуювати.
"Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів", - йдеться у повідомленні НПУ.
Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали людям всю необхідну допомогу
"Горить будинок, треба з тієї сторони евакуювати людей", - каже один з патрульних.
Далі на відео правоохоронці пробігають під'їзд, закликаючи цивільних негайно покинути квартири. Дорогою вони зустрічають одну з мешканок, яка скаржиться, що не могла знайти ключі від помешкання.
Патрульний зауважує, що у вказаному під'їзді вже зайнялася квартира. На кадрах, відзнятих поліцією вже з вулиці, помітно пожежу на верхньому поверсі будинку.
Дивіться кадри перших хвилин після обстрілу Львова:
Удар по Україні 15 серпня і наслідки для Львова
Росія вчергове атакувала Україну у ніч на 15 серпня. В результаті ударів загинули троє людей, ще 27 отримали поранення.
У Львові росіяни влучили у житловий будинок. Кількість постраждалих ввечері 15 серпня зросла до 19 осіб, зокрема серед них - пенсіонери і 10-річний хлопчик. На щастя, обійшлося без жертв.
Водночас у Луцьку ракета влучила у шведський завод SKF, загинуло троє працівників. Компанія наразі встановлює завдані збитки.
Всього внаслідок нічної атаки РФ було пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі один багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.
На місцях влучень виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.
Цього разу окупанти використовували ракети Х-101, які виготовили вже після запроваджених Заходом санкцій у квітні 2023 року. Українськими фахівцями було знайдено мікросхеми іноземного виробництва.
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