Російська ракета влучила у будинок: з'явилося відео нічного обстрілу Львова

Коли патрульні приїхали на місце події, одна з квартир вже встигла зайнятись.

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Патрульні поспішали евакуювати людей / Колаж Главред. Фото: Telegram Ігор Клименко, скріншот

З'явилися перші кадри обстрілу Росією Львова у ніч на 15 серпня.

На опублікованих Нацполіцією кадрах видно, що російська ракета влучає просто у житловий будинок. В той момент в будівлі перебували люди, правоохоронці намагалися їх негайно евакуювати.

"Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням, обстрілюючи житлові будинки, у яких сплять мирні люди. Сьогодні львів‘яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів", - йдеться у повідомленні НПУ.

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Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали людям всю необхідну допомогу

"Горить будинок, треба з тієї сторони евакуювати людей", - каже один з патрульних.

Далі на відео правоохоронці пробігають під'їзд, закликаючи цивільних негайно покинути квартири. Дорогою вони зустрічають одну з мешканок, яка скаржиться, що не могла знайти ключі від помешкання.

Патрульний зауважує, що у вказаному під'їзді вже зайнялася квартира. На кадрах, відзнятих поліцією вже з вулиці, помітно пожежу на верхньому поверсі будинку.

Дивіться кадри перших хвилин після обстрілу Львова:

Удар по Україні 15 серпня і наслідки для Львова

Росія вчергове атакувала Україну у ніч на 15 серпня. В результаті ударів загинули троє людей, ще 27 отримали поранення.

У Львові росіяни влучили у житловий будинок. Кількість постраждалих ввечері 15 серпня зросла до 19 осіб, зокрема серед них - пенсіонери і 10-річний хлопчик. На щастя, обійшлося без жертв.

Водночас у Луцьку ракета влучила у шведський завод SKF, загинуло троє працівників. Компанія наразі встановлює завдані збитки.

Всього внаслідок нічної атаки РФ було пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі один багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

На місцях влучень виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

Цього разу окупанти використовували ракети Х-101, які виготовили вже після запроваджених Заходом санкцій у квітні 2023 року. Українськими фахівцями було знайдено мікросхеми іноземного виробництва.

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