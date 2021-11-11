УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Місцевий "мажор": що відомо про водія, який у Харкові на переході збив дітей

11 листопада 2021, 22:24

Водій автомобіля на момент ДТП міг бути під дією наркотиків.

ДТП у Харкові
ДТП у Харкові / Нацполіція

У Харкові, 11 листопада, на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох переходили дорогу 13-річних підлітків. Підозрюваний вже затриманий правоохоронцями.

Дітей у середній тяжкості госпіталізували. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що вони затримали підозрюваного в ДТП. Це -3 4-річний чоловік, у якого вже є судимість.

"У травні 2021 року чоловік був засуджений до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - повідомили в поліції.

За даними міністра МВС Дениса монастирського, водій автомобіля на момент ДТП міг бути під дією наркотиків. Раніше його вже підозрювали в цьому, але так і не покарали.

Реклама

"Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягувався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита і не дійшла до суду. Розберемося разом з прокуратурою до дрібниць, як це сталося", — написав міністр.

У мережі також опублікували відео, як нібито водій автомобіля, який скоїв ДТП напередодні шукав "закладку" з наркотиками.

Також у харківських телеграм-каналах повідомляється, що водій автомобіля може бути сином високопоставленого місцевого чиновника.

Як відзначає "Труха.Харків", підозрюваний у ДТП не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Сусіди чоловіка розповіли, що він часто дивно поводився.

читайте такожСуд оштрафував 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

Харківська поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без цього.

ДТП у Харкові 11 листопада

У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.

Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.

Подія сталася на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.

Читайте також:

viber
ДТП у Харкові
Зараз ви переглядаєте новину «Місцевий "мажор": що відомо про водія, який у Харкові на переході збив дітей». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніша закуска на Новий рік 2022 в тарталетках: готувати 10 хвилинНайсмачніша закуска на Новий рік 2022 в тарталетках: готувати 10 хвилин Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбГороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Скують морози, повалить сніг: українців попередили про потужний антициклонСкують морози, повалить сніг: українців попередили про потужний антициклон У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуУ Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків Зодіаку "Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському
23:26

Газу в Україні на опалювальний сезон вистачить - Шмигаль

23:23

Зробіть це прямо зараз: названо три речі, які потрібно встигнути зробити до Нового року 2022Відео

23:22

Чим небезпечна для тіла середземноморська дієта - відкриття вчених

23:01

"Легко сплутати": академік назвав головні симптоми коронавірусу Дельта

22:26

У Києві на Гідропарку спалахнуло плавуче кафе

Реклама
22:24

Місцевий "мажор": що відомо про водія, який у Харкові на переході збив дітейВідео

21:58

Роман Цимбалюк. У Путіна прирівняли Лукашенка до гауляйтерів ДонбасуВідеоблоги

21:39

Збірна України з футболу врятувалася від поразки в матчі з БолгарієюВідео

21:36

США попередили про можливе вторгнення Росії в Україну - Bloomberg

21:01

ДТП на "зебрі" у Харкові: у підлітків струс мозку та забої

20:42

Росія поглине Білорусь та переключиться на Україну - Арестович

20:29

Ціна на важливий для українців продукт різко злетятьВідео

20:06

У МОЗ б'ють на сполох через критичну ситуацію з киснем

19:52

Заздри, Волочкова! ТОП-5 шпагатів від українських зірок

19:48

У селі на Львівщині дітей розділили на "корінних" та приїжджих": останніх не хочуть брати в садочок

19:34

План Кремля: спершу "замикаємо" газ на ПП-2, а потім шантажуємо "європейських друзів"Погляд

19:34

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:11

Гороскоп на завтра 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

19:00

Саакашвілі назвав умову припинення голодування

18:54

Модель Белла Хадід ву сльозах розповіла про свою багаторічну недугу

Реклама
18:39

У ЄС жорстко відповіли Лукашенку через загрозу перекрити газ

18:32

Путін поскаржився Меркель на "деструктивну політику" України

18:28

Вже у Зеленського: президент розгляне петицію про заборону громадянам РФ відвідувати УкраїнуВідео

18:00

Dicentra: купити троянди в Києві - це просто новости компании

17:59

Психолог розкрила секрети розвитку хорошої самооцінки та любові до себе

17:24

Потепління після нічних морозів: синоптики порадували українців прогнозом на 12 листопада

16:51

У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переходіВідео

16:34

Віялові відключення в 21 столітті: чого варто побоюватися українцямПогляд

16:31

У Софії Ротару підозрюють хворобу ПаркінсонаВідео

16:26

"Лікувалася вдома, пила парацетамол": деталі смерті 23-річної вагітної дівчини у Львові

16:25

В Олександрії копи увірвалися на урок до вчителя-антивакцинатораВідео

16:24

Вилучення України із "зеленого" списку ЄС: які країни залишилися відкритими для українцівВідео

15:35

Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима

15:27

Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівникаВідео

15:04

65% українців не подобається робота Зеленського - результати опитування

14:59

Власникам євроблях пропонують "легалізувати" авто: як діє нелегальна схема

14:55

Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

14:30

Рубав шаблею по горлу і колов 30 разів: у Фінляндії чоловік по-звірячому убив українку

14:26

Тіло залишили в коридорі та обходили стороною: у лікарні Тернополя помер чоловік

14:17

День Гідності та Свободи 2021: коли відзначаємо та чи буде вихідний

Реклама
14:15

Газпром не збільшив обсяг постачання газу в ЄС: в ОДТСУ викрили зухвалий обман РосіїВідео

14:13

Затримано зловмисника, який проломив череп відомому музичному продюсеруВідео

14:01

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставкуВідео

13:46

"З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарніВідео

13:31

"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

13:30

Іван Яковина. Меркель насварила Путіна за мігрантівВідеоблоги

13:16

На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимутьФото

13:08

Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

12:40

"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

12:24

"Провісник великої війни": соцмережі захопило та налякало криваве небо над КиєвомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти