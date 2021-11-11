Місцевий "мажор": що відомо про водія, який у Харкові на переході збив дітей

ДТП у Харкові / Нацполіція

У Харкові, 11 листопада, на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох переходили дорогу 13-річних підлітків. Підозрюваний вже затриманий правоохоронцями.

Дітей у середній тяжкості госпіталізували. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що вони затримали підозрюваного в ДТП. Це -3 4-річний чоловік, у якого вже є судимість.

"У травні 2021 року чоловік був засуджений до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - повідомили в поліції.

За даними міністра МВС Дениса монастирського, водій автомобіля на момент ДТП міг бути під дією наркотиків. Раніше його вже підозрювали в цьому, але так і не покарали.

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"Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягувався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита і не дійшла до суду. Розберемося разом з прокуратурою до дрібниць, як це сталося", — написав міністр.

У мережі також опублікували відео, як нібито водій автомобіля, який скоїв ДТП напередодні шукав "закладку" з наркотиками.

Також у харківських телеграм-каналах повідомляється, що водій автомобіля може бути сином високопоставленого місцевого чиновника.

Як відзначає "Труха.Харків", підозрюваний у ДТП не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Сусіди чоловіка розповіли, що він часто дивно поводився.

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Харківська поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без цього.

ДТП у Харкові 11 листопада

У Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході.

Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув людину на колесі не менше 10 метрів.

Подія сталася на проспекті Науки в районі перехрестя з вулицею Тобольською.

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