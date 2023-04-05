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Резніков назвав справжню причину, чому Захід затягує з винищувачами для України

5 квітня 2023, 21:44
Глава Міноборони підкреслив, що F-16 є найскладнішою та найдорожчою системою, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне – озброєння.
Резніков назвав справжню причину, чому Захід затягує з винищувачами для України
Резніков розповів, чому Захід затягує з винищувачами для України / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 потребують обслуговування і великих фінансових витрат. Саме тому західні союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації. Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, передає Радіо Свобода.

Як зазначив Резніков, F-16 є найскладнішою та найдорожчою системою, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне – озброєння.

"Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини і обслуговування. І це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди. І тому треба дати належне нашим партнерам, бо якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки", - сказав міністр.

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Він також нагадав, що в травні минулого року США передали Україні гаубиці M777 і вони продовжують забезпечувати їх запчастинами дотепер.

"Тому це питання прийняття прагматичного рішення, я вірю оптимістично, що воно буде", - зазначив міністр оборони.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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