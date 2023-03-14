Чи можливий контрнаступ ЗСУ без західних винищувачів: Резніков розкрив сценарій

Глава Міноборони підкреслив, що передача Україні літаків західними країнами може покращити наступальні можливості українських захисників.

Резніков розповів, чи можливий контрнаступ ЗСУ без західних винищувачів / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр

Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ навіть без західних літаків, проте їхня наявність може підвищити ефективність наступальних операцій. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як зазначив міністр, питання літаків не вплине на майбутній контрнаступ ЗСУ. Але його реалізація може допомогти захистити якомога більше життів та підвищити ефективність наступальних дій наших військових.

"Авіаційна платформа потрібна нам як посилення нашої протиповітряної оборони. Недостатньо систем Patriot, NASAMS, Crotale і так далі. Тому в першу чергу ми боремось на дипломатичному фронті переконуючи партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту в першу чергу", - заявив Резніков

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За словами глави Міноборони, успішний наступ полягає у виконанні трьох факторів: переведення ворога в оборону, припинення його домінування в повітрі, знищення логістики.

"В цих трьох факторах, два – це авіація. Тому чим швидше отримаємо сучасний літак, тим буде краще", - підкреслив міністр.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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