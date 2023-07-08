"Київ під захистом": Резніков назвав 5 міст, де військові посилюють захист з неба

Міністр оборони заявив, що Київ практично повністю захищений від атак ракет і дронами.

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Резніков назвав міста, де працюють над посиленням системи ППО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Арміяінформ

Російські окупанти намагаються атакувати українські міста дронами і ракетами. Якщо в Києві українська система ППО вже практично повністю захищає небо, то в інших містах ситуація зовсім інакше. Українські військові вже працюють над захистом деяких міст. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Резніков зізнався, що раніше до кінця не вірив у ймовірність ракетних ударів по мирних містах.

"Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки в страшних злочинах, ми це чуємо в спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з подружжям в Росії. Вони самі себе розлютили", - написав Резніков.

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Резніков назвав 5 міст, над захистом яких тепер працюють українські військові.

"У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще немає, але працюємо", — написав Резніков.

Ракетний удар РФ по Львову 6 липня

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули п'ятеро людей. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два ВНЗ; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

В РФ після удару назвали мету атаки на Львів. У Міністерство оборони країни-агресора цинічно заявили, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ каужть, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

7 липня стало відомо про те, що в результаті ракетного удару загинули 10 осіб. Ще 45 осіб були поранені, серед них 3 дитини.

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