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"Вони вже писали, що буде біда": в Україні рознесли песимістичну статтю Washington Post про ЗСУ

15 березня 2023, 09:42
Викладена в статті The Washington Post інформація від анонімних джерел "не відповідає дійсності від слова зовсім", заявив секретар РНБО Данілов.
Данилов Арестович
Олексій Данілов та Олексій Арестович / Колаж фото УНІАН

Напередодні інформаційний простір України розбурхала стаття американського видання The Washington Post, в якій говорилося про те, що в ЗСУ спостерігається песимізм ‒ в тому числі і щодо майбутнього контрнаступу. Але такі твердження істині не відповідають, в ефірі телемарафону заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

13 березня в The Washington Post з'явилася стаття про "песимізм" та низку проблем в українській армії. У матеріалі стверджується, що якість українських військ нібито погіршилася через втрати на полі бою багатьох найбільш досвідчених бійців, і це "змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".

Також у статті наводяться оцінки неназваних американських і європейських чиновників про втрати українських сил – це нібито до 120 тисяч українських солдатів убитими і пораненими, тоді як російські окупанти втратили приблизно 200 тисяч солдатів. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 160 тисяч своїх військових тільки вбитими, без урахування поранених.

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"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого [минулого року ‒ Главред], коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде біда, що у нас не буде можливості тримати [оборону - Главред]. Вони нас вже заздалегідь записували в країну, що програла", - сказав Данілов.

Більш того, секретар РНБО заявив, що викладені в матеріалі твердження "не відповідають дійсності від слова зовсім".

"Так, є складна ситуація. Ми вже понад рік ведемо війну проти великої країни – великої за територією, але не за розумом. Розуміємо, що нам буде складно, з самого початку це розуміли. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни шляхом надання інформації, що не відповідає дійсності, – це не зовсім приємна річ", – сказав Данілов.

Його підтримав і ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який в черговий раз постарався заспокоїти українців.

"Втома від війни і зростання з песимізму, про які пишуть журналісти, можливо і притаманні деяким військовим за сумою причин, але не є масовими явищами. Українська армія зараз дуже різна. Професійні військові, які розуміють обстановку і вміють командувати, знаходяться в меншості. Чисельність армії була збільшена в рази і тямущих командирів немає в такій кількості.[ ... ] Військовий - складна професія. Кожен командир вчиться на помилках, а це кров і життя підлеглих. Коли окремі мобілізовані сидять під обстрілами і бачать поранених і загиблих товаришів, які утримували умовну посадку, то це не додає їм моралі. [ ... ] Але завдяки їм ми можемо накопичити резерви і техніку для контрнаступу. Коли ми приступимо до активної фази по звільненню нашої території, то відразу весь песимізм зникне", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше в коментарі порталу "Телеграф" військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив - такого роду статті свідчать про те, що Кремль посилив свої інформаційно-психологічні спецоперації та різноманітні вкидання в ЗМІ. І нібито росіяни витрачають на це десятки мільйонів доларів США.

"Останні кілька тижнів центр інформаційно-психологічних операцій Росії заряджений грошима, і ці фінанси він перекидає в відомі видання для публікації статей, в яких джерела інформації не визначені за типом "якісь чиновники, які побажали залишитися неназваними". Тобто це - знеособлена інформація, яка вкидається через ЗМІ, причому публікується вона і в шанованих виданнях. Ці статті там дуже дорого коштують. Так, вартість такого роду публікації становить близько 10 мільйонів доларів, щоб її якесь впливове видання надрукувало. А після з того майданчика подібний матеріал використовується для розгону в інформаційному полі, яке мультиплікує цю фейкову інформацію", — пояснив експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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Олексій Арестович Олексій Данілов Роман Світан
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