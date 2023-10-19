Реальна ціль Путіна: Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив причину наступальних дій противника в районі Авдіївки. За його словами справжня мета росіян очевидна.

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Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян / Колаж Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку та втілити сценарій, аналогічний тому, який вони застосували в Бахмуті. Ймовірно, вони прагнуть досягти "перемоги", яка сприятиме підвищенню рейтингу Володимира Путіна перед проведенням так званих "виборів", запланованих на весну 2024 року. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що в діях росіян в Авдіївці, Бахмуті і Куп'янську не потрібно шукати політичне підґрунтя.

За словами Подоляка, основна мета російських загарбників полягає в тому, щоб ліквідувати українців, і вони продовжатимуть це робити, поки українці не здобудуть перемогу.

У минулому, в Бахмуті, Україна продемонструвала міжнародним партнерам, що Росія не має здатності до ефективних масштабних наступальних дій. На Бахмутському напрямку було здійснено ліквідацію великої кількості російських військовослужбовців, зокрема, найбільш бойового підрозділу на той момент, якого вже не існує – ПВК "Вагнера".

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Проте коли ПВК "Вагнера" під командуванням Євгенія Пригожина вчинила "марш незадоволених" на Москву, це значно пошкодило репутацію Путіна. Заколот Пригожина показав, що в Росії відсутні будь-які обмеження для силових переворотів. На додаток до цього були усунуті харизматичні та пасіонарні лідери, сам Пригожин і командир ПВК "Вагнера" Дмітро Уткін.

"Це є наслідки Бахмута з точки зору ефективного планування", – підкреслив радник глави ОПУ.

А сьогодні Росія залишки своїх наступальних спроможностей відправила на Авдіївку.

За словами Подоляка, просування там немає. Але є величезна кількість знищеної техніки. Крім того, росіяни, плануючи атаки на Авдіївку, сподівались, що таким чином зможуть відвернути резерви ЗСУ від інших напрямків, де йдуть наступальні українські операції.

"Це не вдалося. Єдиний мотив, який вони "продають" певним політичним елітам в інших країнах: "дивіться, ми ж Донецьку область повністю "забрали". Ми готові все інше віддати чи про щось там говорити, але Донецьк залишиться за нами", – пояснив Подоляк.

Таким чином, росіяни спробують створити свій "торговельний майданчик". Але слід зрозуміти, що цей план не буде успішним.

Одночасно, українцям, на думкою радника глави Офісу Президента, слід усвідомити: якщо ми прагнемо зберегти незалежну Україну, немає жодних можливостей для переговорів з Росією. Але якщо нам нецікава незалежність, тоді ми повинні розглядати компроміси і визнати, що події в Бахмуті чи Авдіївці мали неправильний характер.

"У нас ефективне і професійне військове керівництво. Ми ухвалюємо відповідні політичні рішення – особливо на зовнішніх політичних ринках. Маємо достатньо ефективну допомогу від наших партнерів та всі необхідні ресурси. Їх треба збільшувати: і своє виробництво; і переговорні процеси, щоб отримувати більше техніки. Ті ж ATACMS. Все це треба робити, робити і робити", – наголосив Михайло Подоляк.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому російські окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку та яка їхня справжня мета. За словами Мусієнка, необхідно розуміти загальну ситуацію. РФ накопичувала війська, і нинішня ситуація була прогнозованою.

Водночас, російські окупанти поновили спроби оточити місто Авдіївка на Донеччині. Загарбники збільшили кількість обстрілів по місту та громадах поруч. Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Також, ворог втратив у боях на Авдіївському напрямку 63 одиниці техніки, однак цифри можуть бути набагато вищими, розповів в ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов. Таким чином, розвідка підтвердила опубліковану раніше спільнотою DeepState інформацію про знищення броньованого "кулака" ЗС РФ на Авдіївському виступі.

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