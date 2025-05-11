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Розведення сил на фронті: експерт пояснив, що не так із пропозицією Келлога

Олексій Тесля
11 травня 2025, 20:21
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У районі оборони Покровська українські сили не можуть відійти на 15 км, пояснив Дмитро Жмайло.
Розведення сил на фронті: експерт пояснив, що не так із пропозицією Келлога
З'явився прогноз розведення сил на фронті / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 ТБр

Головне із заяв Жмайла:

  • Обидві сторони мають відійти на 15 км назад
  • Розведення сил може відбутися в 30-кілометровій зоні

Співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував пропозицію спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо розведення сил на фронті в 30-кілометровій зоні в разі встановлення перемир'я.

"Коли говоримо про 30-кілометрову зону, а пропозиція звучить так, що обидві сторони мають відійти на 15 км назад, - потрібно дуже уважно вивчати карту", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт зазначає, що якщо це рівнинна або сільська місцевість, і села там уже знищені, то реалізація такої ідеї можлива.

"Але якщо це, наприклад, район оборони Покровська, то ми не можемо відійти на 15 км, щоб лінія фронту проходила через Покровськ або опинилася поза ним - це просто нелогічно", - вважає він.

Співрозмовник пояснив, що на практиці це майже завжди виглядає однаково, адже для того, щоб лінія фронту стала стабільною, необхідний простір.

"Простір, щоб мінувати позиції, готувати фортифікації, мати час на реагування в разі порушення перемир'я. Тому що російським військам знадобиться час, щоб подолати ці 30 км, а в нас буде можливість завдати вогневого ураження. Потрібно також захистити логістичні шляхи до лінії оборони, тому що ворог збільшує "плече" удару і намагається бити дронами вже не на відстані 10-15 км, а інколи - і на 25-30 км, щоб вивести з ладу нашу логістику. І, наприклад, брати під вогневий контроль Костянтинівку або автодороги навколо неї", - додав Жмайло.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Реджеп Ердоган зробив заяву про переговори України та Росії в Туреччині. Стався поворотний момент, потрібно ним скористатися, щоб досягти миру, вважає Реджеп Ердоган.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Нагадаємо, Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

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Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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Дмитро Жмайло Переговори про припинення вогню
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