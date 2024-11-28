Удар ракетами ATACMS по аеродрому РФ: ЗСУ могли уразити 'жирні' цілі

Ворог сховав свою авіацію на авіабазах на відстані понад 300 кілометрів від лінії боєзіткнення.

https://glavred.net/ukraine/udar-raketami-atacms-po-aerodromu-rf-vsu-mogli-porazit-zhirnye-celi-10618349.html Посилання скопійоване

Удар по аеродрому "Халіно" / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Головне із заяви експерта:

Ракетами ATACMS було атаковано аеродром "Халіно"

Під удар могли потрапити декілька літаків Су-25

Головним завданням удару було вивести з ладу технічне обладнання аеродрому

25 листопада ракетами ATACMS було атаковано авіаційну базу "Халіно". Цей аеродром є найближчим до місця боїв Курської операції. Внаслідок атаки могли бути виведені з ладу декілька літаків Су-25. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

За його словами, росіяни перемістили базування своїх літаків на аеродроми, де здійснюється повне їхнє обслуговування. Свою авіацію ворог сховав на авіабазах на відстані понад 300 кілометрів від лінії боєзіткнення.

відео дня

Світан також підкреслив, що аеродроми, з яких були перекинуті літаки, і досі використовуються як оперативні аеродроми підскоку. І в такому режимі на них могли перебувати літаки типу Су-25.

"Ці літаки оптимально споряджали боєприпасами під час виконання безпосередніх завдань. Їм набагато зручніше виконувати бойове завдання, злітаючи з аеродрому "Халіно", звідки підльотний час становить кілька десятків хвилин", – наголосив він.

Світан припускає, якщо 90% літаків Росія перебазувала вглиб своєї території, то серед 10%, що залишились ближче до кордону з Україною, могли залишитись ті самі Су-25.

"Також частина літаків під час перебазування не може піднятися в повітря з різних причин, наприклад, через експлуатаційні ремонтні роботи, які неможливо швидко зробити. Тоді їх залишають під ударами на цих аеродромах", – пояснив льотчик-інструктор.

Наразі Генштаб ЗСУ та ГУР не підтвердили, що відбулось ураження цих літаків. Проте теоретично така можливість, на думку військового експерта, існує.

"Однак головне завдання цього удару ракетами ATACMS було вивести з ладу технічне обладнання аеродрому та зенітно-ракетний комплекс. Полювання йшло саме за ними. Якщо ж потрапили під удар ще й літаки, це дуже добре", – підсумував Світан.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Удар ракетами ATACMS по РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада Україна завдала успішного удару ракетами ATACMS по аеродрому "Халіно" в Курській області. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, наліт на аеродром "Халіно" міг тимчасово вивести його з ладу.

На опублікованих кадрах видно детонацію суббоєприпасів двох ракет М39 на території летовища. Геолокація районів ураження вказує на стоянку авіаційної техніки, де могли перебувати бойові літаки, хоча інформації про їхнє розташування під час удару немає.

Крім того, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях армії країни-агресора Росії у ніч на 24 листопада. Удар нанесено по зенітно-ракетному дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред