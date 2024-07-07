Розвідники ГУР знищили два військові об'єкти окупантів на Донеччині

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно з аеророзвідниками 45-ї окремої артилерійської бригади знищили на два об’єкти російських загарбників на окупованій частині Донецької області.
Це сталося у суботу, 6 липня. Про успішне ураження ворожих об’єктів повідомило ГУР в неділю, 7 липня.
У Дебальцевому в Донецькій області захисники України вдарили по логістичному центру, де окупанти зберігали обладнання для танків та боєприпаси.
У Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль".
РЕБ "Житель": чим ця система шкодить ЗСУ на полі бою
Армія РФ прийняла на озброєння систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" в 2008 році. З того часу система була модернізована.
Це автоматизована станція створення перешкод. Вона працює в складі автоматизованого комплексу перешкод Р-330М1П "Діабазол" або автономно, але з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить чотири людини.
Система призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "Інмарсат" і "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR).
"Житель" також допомагає росіянам в радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи та пеленгуючи джерела радіовипромінювань. Крім того, він може обмінюватися даними з тими ж станціями для охоплення більшої території та більш точного визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат.
"Коли "Житель" працює, то про будь-який зв'язок в зазначеному діапазоні можна забути. Його просто не буде зовсім. А дві станції, що працюють в парі, цілком здатні оглушити мільйонне місто. Єдиний мінус - це те, що "Житель" у радіусі дії валить всіх, і своїх, і чужих. Тому в процесі роботи робиться оповіщення по кабельному телефону для своїх. Таким же чином інформують і про закінчення роботи", - пише "Военное обозрение".
Фахівець з Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Томас Вітінгтон розповів, що російські системи "Житель" заважають ЗСУ застосовувати американські коректовані боєприпаси JDAM.
Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що РФ пішла в новий наступ на Харківщині – у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки. Сьогодні на Харківщині РФ завдала дев'ять авіаударів і скинула 13 КАБів.
ЗСУ потужно вдарила на сході України – підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ. За добу ворог здійснив 1100 мінометних та артилерійських обстрілів, розповів Назар Волошин.
Нагадаємо, у ніч на 7 липня РФ атакувала Україну – сили ППО збили 13 ворожих дронів, у той же час ракети збити не вдалося.
Вас також може зацікавити:
- У Криму вибухнув газорозподільний вузол: спалахнула масштабна пожежа
- Спека зашкалюватиме і битиме рекорди: у яких областях цілий тиждень буде +40
- За годину склад не перемістиш: в чому проблема збиття розвідувальних БПЛА Росії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред