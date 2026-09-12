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"Руйнування зростають": РФ вдарила балістикою по Запоріжсталі, є постраждалі

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 16:24
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Чотири ракети влучили у виробничу ділянку підприємства, яке після попередніх ударів досі не відновило виробництво.
РФ завдала удару по "Запоріжсталі" / Колаж: Главред, фото: "Запоріжсталь"

Головне:

  • РФ атакувала "Запоріжсталь" 4 балістичними ракетами
  • Після ударів РФ підприємство досі не відновило виробництво

Країна-агресор РФ атакувала чотирма балістичними ракетами підприємство "Запоріжсталь", яке навіть не відновило роботу після попередніх обстрілів.

У ніч на 12 вересня Росія втретє за останній місяць атакувала "Запоріжсталь" балістичними ракетами, йдеться в повідомленні.

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Чотири ракети влучили у виробничу ділянку підприємства, яке після попередніх ударів 11 та 27 серпня досі не відновило виробництво. Четверо працівників отримали травми.

"Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь для цивільних потреб. Комбінат не виробляв продукцію для військових потреб і не розміщував на своїй території нічого, що могло б зробити його військовою ціллю. Після ударів 11 та 27 серпня підприємство досі не відновило виробництво. І навіть це не зупинило нову атаку. Виникає просте запитання: навіщо знову обстрілювати балістичними ракетами підприємство, яке не працює і не становить жодної військової загрози", – прокоментував удар операційний директор групи Олександр Мироненко.

При цьому він констатував, що "на щастя, цього разу ніхто не загинув, але четверо наших працівників отримали травми".

"Це вже систематичне знищення цивільної промисловості України, її економічної основи та людей, які забезпечують її життєздатність. Масштаби руйнувань з кожним ударом зростають. Остаточно оцінити їх зараз неможливо, але попередньо ми визначаємо пошкодження як критичні", – заявив операційний директор групи "Метінвест".

Подробиці повторного удару РФ

У результаті чергової атаки Росії на "Запоріжсталь" пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему та мережі підприємства, логістичну інфраструктуру. Оскільки виробничі процеси на комбінаті після попередніх атак не здійснювалися, загрози техногенної аварії немає. Кількість персоналу на території підприємства була суттєво обмежена.

"У результаті атаки загиблих немає. Четверо працівників комбінату отримали травми різного ступеня тяжкості. Один із них після надання першої допомоги та огляду медиками на території підприємства відмовився від госпіталізації та залишився допомагати ліквідувати наслідки ворожого удару. Ще троє працівників після надання долікарської допомоги були госпіталізовані до міських лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості. Підприємство підтримує зв’язок із медичними закладами та родинами постраждалих працівників, стежить за їхнім станом і надає необхідну підтримку", – йдеться в повідомленні.

Наразі на підприємстві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару та обстеження пошкоджених об’єктів. Це необхідно для визначення характеру та масштабів руйнувань, завданих цивільному підприємству.

Що відомо про удари РФ по металургійних заводах

За останній місяць Росія неодноразово здійснювала терористичні атаки на цивільні металургійні підприємства – "Запоріжсталь" і "Каметсталь". Повторні удари, зупинки виробництва та нові руйнування – це вже систематичне знищення української промисловості. Росія завдає ударів не лише по обладнанню та цехах – вона завдає ударів по людях, містах, робочих місцях та здатності країни працювати, виробляти та зберігати економічну стабільність.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки 11 серпня 2026 року було пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", зокрема основні та допоміжні потужності доменного виробництва комбінату. Це призвело до повної зупинки "Запоріжсталі". Російська армія знову атакувала зупинену "Запоріжсталь" 27 серпня 2026 року, влучивши в обладнання доменного цеху, енергетичну та транспортну інфраструктуру й відкриті майданчики.

'Руйнування зростають': РФ вдарила балістикою по Запоріжсталі, є постраждалі
/ Главред

Що відомо про "Запоріжсталь"

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

Пошкодження енергомережі може призвести до масових відключень - експерт

Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури здатні спричинити перебої з електропостачанням, оскільки пошкодження ключових елементів мережі порушує баланс усієї енергосистеми. Про це розповів фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, серед основних цілей російських ударів - підстанції та лінії електропередачі, які відіграють важливу роль у розподілі електроенергії між регіонами.

Якщо частина таких об’єктів виходить з ладу, потоки електроенергії доводиться перенаправляти через ті ділянки мережі, що вціліли. Це збільшує навантаження на них і підвищує ймовірність перевантажень.

У таких умовах оператори можуть вдаватися до обмежень електропостачання. Експерт пояснює, що тимчасові відключення дозволяють знизити навантаження на мережу, запобігти пошкодженню обладнання та уникнути масштабних аварій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Запоріжсталь

Публічне акціонерне товариство Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" - одне з провідних підприємств металургійної галузі, третій за масштабами виробник металопродукції в Україні, пише Вікіпедія.

Комбінат входить до десятки найбільших приватних підприємств України (2020), виробляє майже 11 % чавуну і сталі, а також 29,4 % листового прокату в Україні, постачає продукцію на зовнішній ринок.

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