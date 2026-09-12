У Кремлі зробили заяву після пропозиції Путіну зустрітися з Зеленським

У Росії також прокоментували динаміку переговорів.

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У Кремлі прокоментували можливу участь Путіна у саміті G20 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що заявив Ушаков:

Путін ще не розглядав питання участі у саміті G20

Росія і США продовжують діалог

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з кремлівським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Реакція Кремля не забарилася. Як пишуть російські ЗМІ, помічник очільника країни-агресора Росії Юрій Ушаков без конкретики заявив, що Путін поки не ухвалив рішення щодо поїздки на саміт G20 у Маямі.

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"Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна - це питання у нас ще навіть не обговорювалося", - зазначив він.

Ушаков наголосив, що робота російської влади з американськими чиновниками триває і під час переговорів спостерігається "доброзичливий і конструктивний настрій".

Чи можуть відбутися переговори між Зеленським і Путіним

Главред писав, що за словами керівника ОП України Кирила Буданова, переговори між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним не відбудуться раптово, "як грім серед ясного неба".

Якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями, що виступає за завершення війни та мир.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп не заперечує проти прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що саме США під його керівництвом сприяли наближенню сторін до поточного етапу переговорів і можливого діалогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського лідера Володимира Путіна, у якому закликав припинити війну та перейти до прямих переговорів.

Напередодні Зеленський попередив, що якщо Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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