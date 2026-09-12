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"Досі літають дрони": Зеленський емоційно звернувся до світу

Руслана Заклінська
12 вересня 2026, 15:26
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Президент зауважив, що російські удари охопили 10 областей України.
'Досі літають дрони': Зеленський емоційно звернувся до світу
Наслідки атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ключові тези Зеленського:

  • Під ударами РФ були 10 областей
  • В Одесі 37 постраждалих, тривають пошуки двох зниклих
  • Українська ППО з початку доби збила понад 200 повітряних цілей

Росія впродовж ночі та ранку завдає безперервних ударів по містах і громадах України. Унаслідок атак є загиблі та десятки постраждалих, тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. Тридцять сім людей постраждало. Пошуки ще двох, станом на зараз безвісти зниклих людей, тривають безперервно. Необхідні служби на місці", - розповів президент.

відео дня

Уранці російські війська також атакували дроном готель у Чорноморську Одеської області. Поранено 11 людей, серед них шестеро маломобільних.

  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026
    Наслідки атаки на Одесу вранці 12 вересня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

У Запорізькій області внаслідок удару "Шахеда" по житлових будинках загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури: одна людина загинула, троє поранені. Ще двоє людей постраждали на Київщині.

"Під російськими ударами минулої ночі були десять областей, і в багатьох досі літають російські ударні дрони. Знову удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині", - зазначив Зеленський.

Українські захисники збили понад 200 повітряних цілей від початку доби. Водночас, за словами президента, не всі ворожі цілі вдалося знищити.

"І коли росіяни ось так неприховано перетворюють звичайних людей на цілі своїх терористичних атак, прикро, що реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації. Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні з антибалістикою. Кожному, хто робить тиск на Росію відчутним. І кожному, хто допомагає українцям та українкам, де б вони не були", - додав Зеленський.

За якої умови РФ може зупинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю Главреду, що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибоких ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не лише для України, а й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково буде й надалі враховувати неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях у РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. КАБи, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали попередили про ризик масованого балістичного удару по Києву. За даними джерел, залп може перевищити десяток ракет.

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки ракетно-дронової атаки по Одещині. Він зазначив, що пошкоджено багатоповерхівку, кількість постраждалих зросла до 23 осіб.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабну атаку російських сил ракетами та ударними безпілотниками. Вони поінформували, що знищили або подавили 110 цілей під час відбиття нападу. За наявними даними, РФ застосувала 8 "Калібрів", кілька балістичних ракет та 129 ударних БпЛА.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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