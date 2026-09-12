В Україні деяких продуктів може тимчасово не бути - чи потрібно робити запаси

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради попередив, удари РФ по складах створюють труднощі з постачанням окремих товарів.

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Ситуація в супермаркетах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, threads.com/@_bogdan_holovachuk_

Ключові тези екперта:

Дефіциту продуктів в Україні не буде

Можуть виникати тимчасові перебої на 1-2 тижні

Зберігання овочів залишається серйозною проблемою

Дефіциту продуктів в Україні не буде, тому створювати запаси у великих обсягах і панікувати не потрібно. Водночас російські удари ускладнюють роботу логістики та зберігання овочів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Дефіциту не буде, тому створювати паніку і проблему не потрібно", - наголосив Марчук. відео дня

За його словами, аграрний бізнес адаптується до російських атак: компанії диверсифікують місця зберігання та перебудовують логістичні маршрути. Через пошкодження інфраструктури можуть виникати тимчасові перебої з окремими товарами.

"Є складнощі з логістикою та доставкою, через що періодично протягом тижня-двох може не вистачати певної продукції. Але йдеться не про дефіцит продуктів, а про тимчасові перебої", - пояснив Марчук.

Окремо експерт звернув увагу на овочі. Для їхнього тривалого зберігання потрібні спеціальні приміщення з відповідним температурним режимом та холодильним обладнанням. Такі системи є значно дорожчими, ніж склади для зберігання, наприклад, зернових культур.

"Проблема зберігання овочів в Україні не тільки залишається актуальною, але й ускладнюється", - зазначив представник Всеукраїнської аграрної ради.

Водночас він наголосив, що не варто говорити про "апокаліпсис" із продовольством через російські атаки. Бізнес продовжує пристосовуватися до нових умов, а перебої з постачанням окремих товарів не означають, що українцям загрожує загальний дефіцит продуктів.

Які продукти можуть зникати з полиць - думка експертів

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв’ю Главкому розповів, що через російські удари по продовольчих складах найбільше труднощів із постачанням може виникати з продуктами, які мають короткий термін придатності або потребують постійного дотримання холодового ланцюга. Йдеться, зокрема, про молочні продукти, свіже м’ясо та рибу, охолоджені товари, овочі й фрукти.

Удари РФ по підприємствах, складах і розподільчих центрах можуть призводити до скорочення асортименту окремих товарів. Водночас наразі немає підстав говорити про дефіцит цілих категорій продуктів. Найбільш уразливими залишаються конкретні товари та бренди, виробництво або значні запаси яких зосереджені в одному місці.

Кандидат економічних наук Іван Ус у коментарі Фактам ICTV заявив, що український ринок має достатній запас продовольства.

Удари по складах з продуктами - новини за темою

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив про цілеспрямовані удари по складах з продуктами в Україні. За його словами значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.

Як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про зміну тактики атак ворога на Київщині та застосування реактивних безпілотників. Він нагадав, що масовані удари дронами спрямовані на складські комплекси, розподільчі центри та логістичні вузли.

Київська міська державна адміністрація повідомила про формування запасів продуктів і питної води у столиці на випадок тривалих відключень електропостачання. У КМДА пояснили, що формують запаси для пунктів незламності та надання допомоги малозабезпеченим киянам.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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